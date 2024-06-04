Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Уэльс. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 06:59 | Обновлено 04 июня 2024, 07:05
86
1

Украина – Уэльс. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 4 июня в 21:00 матч 4-го тура отбора к женскому чемпионату Европы

04 июня 2024, 06:59 | Обновлено 04 июня 2024, 07:05
86
1
Украина – Уэльс. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

Поединок 4-го тура отбора к Евро-2025 между женскими сборными Украины и Уэльса пройдет 4 июня в 21:00 в польском городке Гродзиск-Великопольски на Респект Энерджи, местном стадионе клуба Варта (Познань).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинская команда собралась 26 мая в Киеве и отправилась в город Жешув (Польша), где и проходил несколькодневный сбор. В среду сине-желтые авиарейсом Жешув – Бристоль прибыли в Великобританию. Затем преодолели на автобусе еще более 100 километров в городок Лланелли.

31 мая в валлийском городке Лланели на стадионе Парк Скарлетс состоялся матч 3-го тура отбора среди женских команд между сборными Уэльса и Украины (1:1).

Квалификация женского Евро-2025. Турнирная таблица группы B4

Украина – Уэльс. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн. LIVE

По теме:
Украина – Уэльс. Текстовая трансляция матча
Владимир ПЯТЕНКО: «Хотели забить британкам быстрый гол»
Битва с фаворитом. Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом
женская сборная Украины по футболу смотреть онлайн чемпионат Европы по футболу среди женщин женская сборная Уэльса по футболу Украина - Уэльс
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Футбол | 03 июня 2024, 18:55 12
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против

Артем летом может сменить клуб

Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Теннис | 03 июня 2024, 13:47 10
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024

Элина Свитолина не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал мейджора

Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 03.06.2024, 06:55
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором сделал 5 сейвов
Футбол | 04.06.2024, 03:54
Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором сделал 5 сейвов
Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором сделал 5 сейвов
Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе
Футбол | 03.06.2024, 22:14
Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе
Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ostap Sweet Cherry
Надо было во Львове играть и Уэльсу технарь в случае неявки.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
02.06.2024, 00:55 2
Футбол
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:55 5
Бокс
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
Джозеф Паркер развеял миф о главной слабости Усика 
03.06.2024, 11:49
Бокс
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
03.06.2024, 06:52 4
Футбол
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
02.06.2024, 01:59
Футбол
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
02.06.2024, 00:01 7
Футбол
Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа
Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа
02.06.2024, 12:32 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем