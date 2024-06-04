Украина – Уэльс. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 4 июня в 21:00 матч 4-го тура отбора к женскому чемпионату Европы
Поединок 4-го тура отбора к Евро-2025 между женскими сборными Украины и Уэльса пройдет 4 июня в 21:00 в польском городке Гродзиск-Великопольски на Респект Энерджи, местном стадионе клуба Варта (Познань).
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Украинская команда собралась 26 мая в Киеве и отправилась в город Жешув (Польша), где и проходил несколькодневный сбор. В среду сине-желтые авиарейсом Жешув – Бристоль прибыли в Великобританию. Затем преодолели на автобусе еще более 100 километров в городок Лланелли.
31 мая в валлийском городке Лланели на стадионе Парк Скарлетс состоялся матч 3-го тура отбора среди женских команд между сборными Уэльса и Украины (1:1).
Квалификация женского Евро-2025. Турнирная таблица группы B4
Украина – Уэльс. Квалификация женского ЧЕ-2025. Смотреть онлайн. LIVE
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