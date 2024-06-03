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Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2024, 20:55 | Обновлено 03 июня 2024, 20:57
208
0

Украина – Уэльс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации женского чемпионата Европы

03 июня 2024, 20:55 | Обновлено 03 июня 2024, 20:57
208
0
Украина – Уэльс. Текстовая трансляция матча
УАФ

Во вторник, 4 июня, состоится поединок отборочного турнира женского Евро-2025, в котором встретятся сборные Украины и Уэльса. Матч пройдет в польском городе Гродзиск-Велькопольски на стадионе «Гроцлин Дискоболия», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Наша команда находится на третьем месте группы В4, а сборная Уэльса лидирует в квартете. На прошлой неделе «сине-желтые» провели гостевой поединок с валлийками, сыграв вничью со счетом 1:1. Для продолжения борьбы за путевку на чемпионат Европы в плей-офф украинки должны войти в число трех лучших команд группы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Уэльс, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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