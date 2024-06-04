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Чемпионат Европы
04 июня 2024, 05:15 | Обновлено 04 июня 2024, 05:16
288
0

СВАТОК: «Забарный перед игрой рассказал, какие сильные качества у Хаверца»

Александр прокомментировал результат встречи с Германией (0:0)

04 июня 2024, 05:15 | Обновлено 04 июня 2024, 05:16
288
0
СВАТОК: «Забарный перед игрой рассказал, какие сильные качества у Хаверца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц и Александр Сваток

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения поединка защитник украинской национальной команды Александр Сваток прокомментировал результат поединка:

«Очень тяжелая игра, ребята молодцы. Очень много играли без мяча, но мы готовились к этому. При этом у нас были и свои шансы на контратаках.

Довольно комфортно играть в три центрбека, при обороне так надежнее играть, компактнее. Меньше даем пространства сопернику.

Забарный перед игрой рассказал, какие сильные качества у Гаверца, за что я его благодарю. От этой информации я и отталкивался. Трудно сказать насколько я уже вписался в игру сборной, но каждый раз когда приезжаешь сюда – это невероятные эмоции», – сказал Сваток.

Видеообзор матча Германия – Украина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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