СВАТОК: «Забарный перед игрой рассказал, какие сильные качества у Хаверца»

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения поединка защитник украинской национальной команды Александр Сваток прокомментировал результат поединка:

«Очень тяжелая игра, ребята молодцы. Очень много играли без мяча, но мы готовились к этому. При этом у нас были и свои шансы на контратаках.

Довольно комфортно играть в три центрбека, при обороне так надежнее играть, компактнее. Меньше даем пространства сопернику.

Забарный перед игрой рассказал, какие сильные качества у Гаверца, за что я его благодарю. От этой информации я и отталкивался. Трудно сказать насколько я уже вписался в игру сборной, но каждый раз когда приезжаешь сюда – это невероятные эмоции», – сказал Сваток.

Видеообзор матча Германия – Украина