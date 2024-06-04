Николай ШАПАРЕНКО: «Мы реализовали план тренерского штаба на поле»

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи хавбек украинской национальной команды Николай Шапаренко прокомментировал результат встречи:

«Очень тяжелая игра, соперник сильный, индивидуально сильные игроки. Играли в пять защитников, чтобы не давать им пространства.

Мы хорошо контратаковали, вингеры хорошо выбегали, создавали моменты, но не хватило реализации. Но у нас есть время подготовиться к Евро. Думаю, все будет хорошо.

Мы реализовали план тренерского штаба на поле, хорошо перемещались, компактно играли. У нас впереди две игры, мы набираем кондиции и нужно каждый день работать, чтобы подойти к Евро в хорошем состоянии. Я себя лично хорошо чувствую и хочу сыграть на Евро», – сказал Шапаренко.

Видеообзор матча Германия – Украина