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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Мы реализовали план тренерского штаба на поле»
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 05:02 |
815
0

Николай ШАПАРЕНКО: «Мы реализовали план тренерского штаба на поле»

Игрок сборной Украины прокомментировал ничейный результат в матче с Германией

04 июня 2024, 05:02 |
815
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Мы реализовали план тренерского штаба на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи хавбек украинской национальной команды Николай Шапаренко прокомментировал результат встречи:

«Очень тяжелая игра, соперник сильный, индивидуально сильные игроки. Играли в пять защитников, чтобы не давать им пространства.

Мы хорошо контратаковали, вингеры хорошо выбегали, создавали моменты, но не хватило реализации. Но у нас есть время подготовиться к Евро. Думаю, все будет хорошо.

Мы реализовали план тренерского штаба на поле, хорошо перемещались, компактно играли. У нас впереди две игры, мы набираем кондиции и нужно каждый день работать, чтобы подойти к Евро в хорошем состоянии. Я себя лично хорошо чувствую и хочу сыграть на Евро», – сказал Шапаренко.

Видеообзор матча Германия – Украина

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Николай Шапаренко сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу Германия - Украина Евро-2024 товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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