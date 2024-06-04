Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором сделал 5 сейвов

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

Немецкая национальная команда нанесла 27 ударов, 5 из которых пришлись в створ ворот. Украинский голкипер Анатолий Трубин не позволил немцам забить, оформив 5 сейвов.

Трубин был признан Львом матча. После завершения встречи Анатолий опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал результат поединка:

«Первая проверка матчем ✅

Увидели, что нужно усовершенствовать 🙌

Команда и болельщики 🔝 Настойчиво работаем, несмотря ни на что 💪», – написал Анатолий.

Видеообзор матча Германия – Украина – 0:0