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  4. Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором сделал 5 сейвов
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 03:54 |
422
0

Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором сделал 5 сейвов

Игра завершилась со счетом 0:0, а Анатолий был признан Львом поединка

04 июня 2024, 03:54 |
422
0
Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором сделал 5 сейвов
Instagram. Анатолий Трубин

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

Немецкая национальная команда нанесла 27 ударов, 5 из которых пришлись в створ ворот. Украинский голкипер Анатолий Трубин не позволил немцам забить, оформив 5 сейвов.

Трубин был признан Львом матча. После завершения встречи Анатолий опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал результат поединка:

«Первая проверка матчем ✅
Увидели, что нужно усовершенствовать 🙌
Команда и болельщики 🔝 Настойчиво работаем, несмотря ни на что 💪», – написал Анатолий.

Видеообзор матча Германия – Украина – 0:0

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Анатолий Трубин сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу Германия - Украина Евро-2024 товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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