Трубин оценил матч сборной Украины с Германией, в котором сделал 5 сейвов
Игра завершилась со счетом 0:0, а Анатолий был признан Львом поединка
3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.
Немецкая национальная команда нанесла 27 ударов, 5 из которых пришлись в створ ворот. Украинский голкипер Анатолий Трубин не позволил немцам забить, оформив 5 сейвов.
Трубин был признан Львом матча. После завершения встречи Анатолий опубликовал пост в своем Instagram, в котором коротко прокомментировал результат поединка:
«Первая проверка матчем ✅
Увидели, что нужно усовершенствовать 🙌
Команда и болельщики 🔝 Настойчиво работаем, несмотря ни на что 💪», – написал Анатолий.
Видеообзор матча Германия – Украина – 0:0
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