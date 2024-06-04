Нагельсманн отреагировал на ужасную ошибку Нойера. Украина могла забить

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 88-й минуте украинцы попробовали перейти в контратаку. Артем Довбик боролся с центральным защитником возле центра поля. В какой-то момент немец перестал сопротивляться, поскольку увидел, что голкипер команды Мануэль Нойер выбежал очень высоко и успевал выбить мяч.

Так и вышло, однако Нойер отдал неточный пас. Андрей Ярмоленко в падении головой скинул на Довбика, который уже находился в офсайде.

После завершения встречи главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн отреагировал на ошибку Мануэля:

«На счет Мануэля Нойера… Конечно, там был метр или несколько сантиметров, но это был офсайд.

Конечно, нельзя так ошибаться и я думаю, что если он так высоко играет, то он не имеет права на такие ошибки», – сказал Нагельсманн.

Видеообзор матча Германия – Украина