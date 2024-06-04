Нагельсманн отреагировал на ужасную ошибку Нойера. Украина могла забить
3 июня украинская национальная команда сыграл вничью с Германией 0:0
3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.
На 88-й минуте украинцы попробовали перейти в контратаку. Артем Довбик боролся с центральным защитником возле центра поля. В какой-то момент немец перестал сопротивляться, поскольку увидел, что голкипер команды Мануэль Нойер выбежал очень высоко и успевал выбить мяч.
Так и вышло, однако Нойер отдал неточный пас. Андрей Ярмоленко в падении головой скинул на Довбика, который уже находился в офсайде.
После завершения встречи главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн отреагировал на ошибку Мануэля:
«На счет Мануэля Нойера… Конечно, там был метр или несколько сантиметров, но это был офсайд.
Конечно, нельзя так ошибаться и я думаю, что если он так высоко играет, то он не имеет права на такие ошибки», – сказал Нагельсманн.
Видеообзор матча Германия – Украина
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