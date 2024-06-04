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  4. Нагельсманн отреагировал на ужасную ошибку Нойера. Украина могла забить
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 05:44 |
705
1

Нагельсманн отреагировал на ужасную ошибку Нойера. Украина могла забить

3 июня украинская национальная команда сыграл вничью с Германией 0:0

04 июня 2024, 05:44 |
705
1
Нагельсманн отреагировал на ужасную ошибку Нойера. Украина могла забить
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 88-й минуте украинцы попробовали перейти в контратаку. Артем Довбик боролся с центральным защитником возле центра поля. В какой-то момент немец перестал сопротивляться, поскольку увидел, что голкипер команды Мануэль Нойер выбежал очень высоко и успевал выбить мяч.

Так и вышло, однако Нойер отдал неточный пас. Андрей Ярмоленко в падении головой скинул на Довбика, который уже находился в офсайде.

После завершения встречи главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн отреагировал на ошибку Мануэля:

«На счет Мануэля Нойера… Конечно, там был метр или несколько сантиметров, но это был офсайд.

Конечно, нельзя так ошибаться и я думаю, что если он так высоко играет, то он не имеет права на такие ошибки», – сказал Нагельсманн.

Видеообзор матча Германия – Украина

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Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн сборная Украины по футболу сборная Германии по футболу Германия - Украина Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Що цікаво, Нойер почав так грати саме після вказівки тренера. Тому дивно чути звинувачення в бік воротаря.
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