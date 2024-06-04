Англия с голами Палмера и Кейна трижды забила экс-сопернику Украины
Англичане переиграли Боснию и Герцеговину 3:0, Хорватия разгромила Северную Македонию
3 июня состоялись несколько товарищеских поединков.
Сборная Англии на своем поле разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 3:0. Голами отличились Коул Палмер (60, пен.), Трент Александер-Арнольд (85) и Гарри Кейн (89).
Отметим, что Босния и Герцеговина играла с Украиной в марте в плей-офф отбора к Евро-2024. Украинская команда выиграла со счетом 2:1.
Хорватия дома выиграла у Северной Македонии 3:0. Дубль оформил Ловро Майер (10, 45), еще один мяч оформил Марко Пашалич (79).
Шотландия одолела Гибралтар 2:0, а Албания переиграла Лихтенштейн 3:0.
Товарищеские матчи. 3 июня
Англия – Босния и Герцеговина – 3:0
Голы: Палмер, 60 (пен.), Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89
Хорватия – Северная Македония – 3:0
Голы: Майер, 10, 45, Пашалич, 79
Шотландия – Гибралтар – 2:0
Голы: Кристи, 58, Адамс, 85
Албания – Лихтенштейн – 3:0
Голы: Броя, 31, Асани, 47, Мучи, 67
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