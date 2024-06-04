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04 июня 2024, 01:34 |
375
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Англия с голами Палмера и Кейна трижды забила экс-сопернику Украины

Англичане переиграли Боснию и Герцеговину 3:0, Хорватия разгромила Северную Македонию

04 июня 2024, 01:34 |
375
0
Англия с голами Палмера и Кейна трижды забила экс-сопернику Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер и Гарри Кейн

3 июня состоялись несколько товарищеских поединков.

Сборная Англии на своем поле разгромила Боснию и Герцеговину со счетом 3:0. Голами отличились Коул Палмер (60, пен.), Трент Александер-Арнольд (85) и Гарри Кейн (89).

Отметим, что Босния и Герцеговина играла с Украиной в марте в плей-офф отбора к Евро-2024. Украинская команда выиграла со счетом 2:1.

Хорватия дома выиграла у Северной Македонии 3:0. Дубль оформил Ловро Майер (10, 45), еще один мяч оформил Марко Пашалич (79).

Шотландия одолела Гибралтар 2:0, а Албания переиграла Лихтенштейн 3:0.

Товарищеские матчи. 3 июня

Англия – Босния и Герцеговина – 3:0

Голы: Палмер, 60 (пен.), Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89

Хорватия – Северная Македония – 3:0

Голы: Майер, 10, 45, Пашалич, 79

Шотландия – Гибралтар – 2:0

Голы: Кристи, 58, Адамс, 85

Албания – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Броя, 31, Асани, 47, Мучи, 67

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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