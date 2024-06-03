3 июня на «Сент-Джеймс Парк» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Англии встретится со сборной Боснии и Герцеговины. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Англия

Команда провалила прошлую Лигу Наций, заняв четвертое, последнее место в своей группе и потеряв место в высшем дивизионе этого турнира. Да и на чемпионате мира, при яркой и зрелищной игре, три льва выбыли раньше, чем в 2018-м и тем более на Евро-2020. Тем не менее, Саутгейт сохранил свой пост, и очень уверенно выиграл квалификацию, не оставив никаких шансов ни Украине, ни даже Италии. Сейчас же хочется выстрелить в Германии. И Гарет даже в предварительной заявки сумел удивить. Даже в таком, расширенном списке не нашлось место для одного из капитанов, Джордана Хендерсона, а также Рашфорда и Чилуэлла, но будет не играющий в Арсенале Ремсдэйл. И есть ряд потенциальных дебютантов типа Конса и Кертиса Джонса - самое время проверить их прямо сейчас.

Ставки на матч Англия – Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина

Сборная в очередной раз разочаровала. Это был, пожалуй, последний шанс для Джеко и Пьянича снова вывести свою сборную на большой турнир. При всем масштабе этих звезд, и в целом традиционно сильном составе, золотые лилии были представлены только на чемпионате мира в Бразилии, уже 10 лет назад. После очередного невнятного отборочного цикла был еще 1 шанс, через путь Лиги Наций. Но там уже в первом раунде, открыв счет в Зенице, команда получила пару голов от украинцев в концовке и вылетела. Теперь дебютирует новый наставник, местная легенда как футболист, Сергей Барбарез. И не зря в списке 9 игроков без опыта выступлений на таком уровне. Нет и Пьянича - он закончил карьеру. А вот Джеко должен выйти с капитанской повязкой.

Статистика личных встреч

Как ни удивительно, англичане не пересекались с таким соперником в квалификациях. И проведут первый товарищеский поединок.

Прогноз

GGBET считает фаворитом англичан, и те дома должны себе дать настрой на все лето. Ставим на хозяев при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,66).