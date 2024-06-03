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Англия
03.06.2024 21:45 - : -
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03 июня 2024, 15:06 | Обновлено 03 июня 2024, 15:08
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Англия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

03 июня 2024, 15:06 | Обновлено 03 июня 2024, 15:08
125
0
Англия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июня на «Сент-Джеймс Парк» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Англии встретится со сборной Боснии и Герцеговины. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Англия

Команда провалила прошлую Лигу Наций, заняв четвертое, последнее место в своей группе и потеряв место в высшем дивизионе этого турнира. Да и на чемпионате мира, при яркой и зрелищной игре, три льва выбыли раньше, чем в 2018-м и тем более на Евро-2020. Тем не менее, Саутгейт сохранил свой пост, и очень уверенно выиграл квалификацию, не оставив никаких шансов ни Украине, ни даже Италии. Сейчас же хочется выстрелить в Германии. И Гарет даже в предварительной заявки сумел удивить. Даже в таком, расширенном списке не нашлось место для одного из капитанов, Джордана Хендерсона, а также Рашфорда и Чилуэлла, но будет не играющий в Арсенале Ремсдэйл. И есть ряд потенциальных дебютантов типа Конса и Кертиса Джонса - самое время проверить их прямо сейчас.

Ставки на матч Англия – Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина

Сборная в очередной раз разочаровала. Это был, пожалуй, последний шанс для Джеко и Пьянича снова вывести свою сборную на большой турнир. При всем масштабе этих звезд, и в целом традиционно сильном составе, золотые лилии были представлены только на чемпионате мира в Бразилии, уже 10 лет назад. После очередного невнятного отборочного цикла был еще 1 шанс, через путь Лиги Наций. Но там уже в первом раунде, открыв счет в Зенице, команда получила пару голов от украинцев в концовке и вылетела. Теперь дебютирует новый наставник, местная легенда как футболист, Сергей Барбарез. И не зря в списке 9 игроков без опыта выступлений на таком уровне. Нет и Пьянича - он закончил карьеру. А вот Джеко должен выйти с капитанской повязкой.

Статистика личных встреч

Как ни удивительно, англичане не пересекались с таким соперником в квалификациях. И проведут первый товарищеский поединок.

Прогноз

GGBET считает фаворитом англичан, и те дома должны себе дать настрой на все лето. Ставим на хозяев при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Англия
3 июня 2024 -
21:45
Босния и Герцеговина
Победа сборной Англии с форой (-2.5) 1.66 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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