Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024

3 июня состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Елене Рыбакиной в двух сетах. Далее представительница Казахстана сыграет против Жасмин Паолини, которая выбила Элину Аванесян.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла у Эммы Наварро. В четвертьфинале «нейтралка» встретится с Миррой Андреевой, которая прошла Варвару Грачеву.

Днем ранее на Ролан Гаррос состоялись поединки 1/8 финала в верхней части сетки.

Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Элина Аванесян – Жасмин Паолини [12] – 6:4, 0:6, 1:6

Элина Свитолина [15] – Елена Рыбакина [4] – 4:6, 3:6

Варвара Грачева – Мирра Андреева – 5:7, 2:6

Эмма Наварро [22] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 3:6

Ролан Гаррос 2024. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Маркета Вондроушова [5]

Коко Гофф [3] – Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [12] – Елена Рыбакина [4]

Мирра Андреева – Арина Соболенко [2]