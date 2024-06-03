Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
WTA
03 июня 2024, 19:44 | Обновлено 03 июня 2024, 19:45
976
0

Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024

3 июня состоялись поединки 4-го раунда французского мейджора в нижней части сетки

03 июня 2024, 19:44 | Обновлено 03 июня 2024, 19:45
976
0
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 июня состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Елене Рыбакиной в двух сетах. Далее представительница Казахстана сыграет против Жасмин Паолини, которая выбила Элину Аванесян.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла у Эммы Наварро. В четвертьфинале «нейтралка» встретится с Миррой Андреевой, которая прошла Варвару Грачеву.

Днем ранее на Ролан Гаррос состоялись поединки 1/8 финала в верхней части сетки.

Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Элина Аванесян – Жасмин Паолини [12] – 6:4, 0:6, 1:6
Элина Свитолина [15] – Елена Рыбакина [4] – 4:6, 3:6

Варвара Грачева – Мирра Андреева – 5:7, 2:6
Эмма Наварро [22] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 3:6

Ролан Гаррос 2024. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Маркета Вондроушова [5]
Коко Гофф [3] – Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [12] – Елена Рыбакина [4]
Мирра Андреева – Арина Соболенко [2]

По теме:
Украинская теннисистка снялась с Ролан Гаррос 2024
Де Минаур разбил Медведева после проигранного сета в 1/8 финала РГ-2024
Людмила Киченок и Алена Остапенко неожиданно вылетели из Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос 2024 Элина Аванесян Жасмин Паолини Элина Свитолина Елена Рыбакина Варвара Грачева Мирра Андреева Эмма Наварро Арина Соболенко Ига Свёнтек Маркета Вондроушова Коко Гофф Онс Жабер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
Бокс | 03 июня 2024, 07:30 2
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем

Деонтей потерпел 4 поражения в 5 последних боях

Стало известно, сколько Заря получит денег от Реала за суперсезон от Лунина
Футбол | 03 июня 2024, 07:02 14
Стало известно, сколько Заря получит денег от Реала за суперсезон от Лунина
Стало известно, сколько Заря получит денег от Реала за суперсезон от Лунина

«Заря» получит от «Реала» 3 миллиона евро

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2024, 11:00
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2024, 14:44
Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос
Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос
Свитолина проиграла Рыбакиной и не сумела выйти в 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2024, 13:22
Свитолина проиграла Рыбакиной и не сумела выйти в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина проиграла Рыбакиной и не сумела выйти в 1/4 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
01.06.2024, 23:31 5
Бокс
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
01.06.2024, 16:28 3
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.06.2024, 11:51 3
Футбол
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
02.06.2024, 05:41 8
Футбол
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
03.06.2024, 06:52 3
Футбол
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 15
Бокс
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
03.06.2024, 06:55 1
Бокс
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
01.06.2024, 17:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем