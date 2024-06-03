Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
3 июня состоялись поединки 4-го раунда французского мейджора в нижней части сетки
3 июня состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.
Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Елене Рыбакиной в двух сетах. Далее представительница Казахстана сыграет против Жасмин Паолини, которая выбила Элину Аванесян.
Вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла у Эммы Наварро. В четвертьфинале «нейтралка» встретится с Миррой Андреевой, которая прошла Варвару Грачеву.
Днем ранее на Ролан Гаррос состоялись поединки 1/8 финала в верхней части сетки.
Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Элина Аванесян –
Элина Свитолина [15] – Елена Рыбакина [4] – 4:6, 3:6
Варвара Грачева – Мирра Андреева – 5:7, 2:6
Эмма Наварро [22] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 3:6
Ролан Гаррос 2024. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Маркета Вондроушова [5]
Коко Гофф [3] – Онс Жабер [8]
Нижняя часть сетки
Жасмин Паолини [12] – Елена Рыбакина [4]
Мирра Андреева – Арина Соболенко [2]
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