Тренер Аталанты рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с Реалом

Главный тренер «Аталанты» из Бергамо Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о матче за Суперкубок УЕФА с мадридскими «Реалом», который состоится 14 августа в Варшаве.

«14 августа нас ждет хороший матч. Я уже немного думал о «Реале», когда смотрел вчерашнюю игру (речь о финале Лиги чемпионов. – прим.).

Может, они выпустят Мбаппе, и тогда это будет другой «Реал», но я уверен, что игра получится хорошей.

Не хочу видеть ни одного толстяка в начале предсезонки! Впрочем, времени у них и не будет, потому что многие поедут в национальные команды, а остальные в любом случае соберутся 10 июля.

Усилить можно любую команду, даже «Реал» после подписания Мбаппе, но нужно, чтобы игроки друг другу подходили. Мы постараемся усилить состав, этого хочет клуб. Мы выиграли Лигу Европы и будем играть в Лиге чемпионов, так что соперники явно к нам будут присматриваться», – заявил Гасперини.

Как известно, 22 мая, «Аталанта» выиграла Лигу Европы, разгромив в финале «Байер» со счетом 3:0. «Реал» Мадрид является победителем Лиги чемпионов-2023/2024, переиграв в финале «Боруссию» Дортмунд – 2:0.