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  4. Решение принято. Гасперини решил остаться в Аталанте
Италия
26 мая 2024, 17:34 |
517
0

Решение принято. Гасперини решил остаться в Аталанте

Тренер отклонил предложение «Наполи»

26 мая 2024, 17:34 |
517
0
Решение принято. Гасперини решил остаться в Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини принял решение остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщил президент клуба Антонио Перкасси.

Напомним, на руках у Гасперини было предложение от «Наполи», которое тренер отклонил. Неаполитанский клуб теперь переключил свое внимание на Антонио Конте. В качестве альтернатив рассматриваются Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. В прошлую среду, 22 мая, 66-летний итальянский специалист привел команду к победе в Лиге Европы.

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Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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