Решение принято. Гасперини решил остаться в Аталанте

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини принял решение остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщил президент клуба Антонио Перкасси.

Напомним, на руках у Гасперини было предложение от «Наполи», которое тренер отклонил. Неаполитанский клуб теперь переключил свое внимание на Антонио Конте. В качестве альтернатив рассматриваются Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.

Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. В прошлую среду, 22 мая, 66-летний итальянский специалист привел команду к победе в Лиге Европы.