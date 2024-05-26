Италия26 мая 2024, 17:34 |
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Решение принято. Гасперини решил остаться в Аталанте
Тренер отклонил предложение «Наполи»
26 мая 2024, 17:34 |
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини принял решение остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщил президент клуба Антонио Перкасси.
Напомним, на руках у Гасперини было предложение от «Наполи», которое тренер отклонил. Неаполитанский клуб теперь переключил свое внимание на Антонио Конте. В качестве альтернатив рассматриваются Стефано Пиоли и Винченцо Итальяно.
Гасперини возглавляет «Аталанту» с лета 2016 года. В прошлую среду, 22 мая, 66-летний итальянский специалист привел команду к победе в Лиге Европы.
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