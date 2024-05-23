Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена и дети или красивая женщина. У Гасперини есть предложение от Наполи
Италия
23 мая 2024, 18:48 | Обновлено 23 мая 2024, 18:49
1086
0

Жена и дети или красивая женщина. У Гасперини есть предложение от Наполи

У тренера есть интересный вариант

23 мая 2024, 18:48 | Обновлено 23 мая 2024, 18:49
1086
0
Жена и дети или красивая женщина. У Гасперини есть предложение от Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы в финале Лиги Европы своеобразно подтвердил, что у него есть предложение возглавить «Наполи».

Свою нынешнюю команду он сравнил с женой и детьми, а неаполитанцев – с красивой женщиной.

«Ситуация, когда у тебя жена и дети, а ты встречаешь красивую женщину. Хотя, наверное, лучше бы в интервью такие примеры не приводить».

«Пока мы празднуем, а далее я буду говорить с президентом клуба. Посмотрим», – сказал Гасперини.

Контракт наставника истекает в 2025 году.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсация сезона в Серии А объявила об уходе тренера
Мартен ДЕ РОН: «Нет слов, чтобы описать то, что мы сделали»
Ювентус близок к возвращению легендарного защитника
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A
Иван Зинченко Источник: Football-Italia
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
Футбол | 23 мая 2024, 08:19 3
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри

В бою за титул абсолютного чемпиона мира победил украинский боксер

ВИДЕО. Украина U-17 пропустила быстрый гол от Чехии U-17 с пенальти
Футбол | 23 мая 2024, 18:23 0
ВИДЕО. Украина U-17 пропустила быстрый гол от Чехии U-17 с пенальти
ВИДЕО. Украина U-17 пропустила быстрый гол от Чехии U-17 с пенальти

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре

Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Бокс | 23.05.2024, 10:38
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Промоутер Джошуа: «Усик на момент окончания боя с Фьюри уже был на грани»
Стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024
Футбол | 23.05.2024, 12:52
Стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024
Стал известен состав официальной делегации УАФ на Евро-2024
Безвольное поражение в США. Рефери остановил бой Редкача в 5-м раунде
Бокс | 23.05.2024, 08:26
Безвольное поражение в США. Рефери остановил бой Редкача в 5-м раунде
Безвольное поражение в США. Рефери остановил бой Редкача в 5-м раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину
21.05.2024, 23:21 3
Футбол
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
21.05.2024, 21:29 5
Бокс
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
ФОТО. Мудрик отреагировал на увольнение Почеттино из Челси
21.05.2024, 23:17 9
Футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
22.05.2024, 10:15 1
Футбол
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
Байер прервал суперсерию. Аталанта выиграла Лигу Европы
22.05.2024, 23:54 56
Футбол
Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри
Дерек Чисора признался, была ли победа Усика заслуженной в супербою с Фьюри
22.05.2024, 12:12
Бокс
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
Какое место у Усика в списке лучших хевивейтеров в истории после мегафайта?
22.05.2024, 07:01 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем