Жена и дети или красивая женщина. У Гасперини есть предложение от Наполи
У тренера есть интересный вариант
Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы в финале Лиги Европы своеобразно подтвердил, что у него есть предложение возглавить «Наполи».
Свою нынешнюю команду он сравнил с женой и детьми, а неаполитанцев – с красивой женщиной.
«Ситуация, когда у тебя жена и дети, а ты встречаешь красивую женщину. Хотя, наверное, лучше бы в интервью такие примеры не приводить».
«Пока мы празднуем, а далее я буду говорить с президентом клуба. Посмотрим», – сказал Гасперини.
Контракт наставника истекает в 2025 году.
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