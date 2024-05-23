Жена и дети или красивая женщина. У Гасперини есть предложение от Наполи

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы в финале Лиги Европы своеобразно подтвердил, что у него есть предложение возглавить «Наполи».

Свою нынешнюю команду он сравнил с женой и детьми, а неаполитанцев – с красивой женщиной.

«Ситуация, когда у тебя жена и дети, а ты встречаешь красивую женщину. Хотя, наверное, лучше бы в интервью такие примеры не приводить».

«Пока мы празднуем, а далее я буду говорить с президентом клуба. Посмотрим», – сказал Гасперини.

Контракт наставника истекает в 2025 году.