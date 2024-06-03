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  4. Наставник Левого Берега рассказал, чего не хватило клубу для выхода в УПЛ
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 05:15 |
239
0

Наставник Левого Берега рассказал, чего не хватило клубу для выхода в УПЛ

Виталий Первак прокомментировал исход встреч с «Оболонью»

03 июня 2024, 05:15 |
239
0
Наставник Левого Берега рассказал, чего не хватило клубу для выхода в УПЛ
ФК Левый берег. Виталий Первак

Главный тренер клуба «Левый берег» Виталий Первак прокомментировал результаты переходных матчей с киевской «Оболонью». Напомним, «пивовары» сумели отстоять свое право остаться в элите.

«Мы разочарованы итоговым результатом. Нам не стыдно за чемпионат и плей-офф. Кое-что получилось, кое-что не получилось. Мы готовились как к одной, так и к другой игре. Не хватило мастерства. Мы умудрились пропустить гол, когда «Оболонь» была вдесятером. Вот это разочарование.

Выпустили более свежих футболистов, они должны были измотать «Оболонь», а затем выпустили группу атаки, которая считается основной. План работал – мы забили, выигрывали, но пропущенный мяч не входит в планы. Это всегда так.

Хотели играть в пас, но они не давали принимать мяч, постоянно прессингуют, на плечах сидят. Но мы все равно старались, пробовали. А стандартное положение – это нормально, мы над этим работаем, в чемпионате много забили, но в плей-офф два пропустили. Это жирный минус. А так сработали нормально.

Сидней просил замену, но мы его держали, знали, что он может на стандартах. В обороне уже не отрабатывал, потому что сил не было, но парень с характером, добегал, забил.

Чтобы футболисты прибавляли, нужно больше таких игр. Каждую неделю нужно играть с командами высшего уровня, тогда футболисты будут расти. В Первой лиге уровень мастерства другой», – сказал Первак.

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Виталий Первак Левый берег - Оболонь Левый берег чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины переходные матчи Оболонь Киев
Руслан Травкин Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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