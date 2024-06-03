3 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 19) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В матче 4-го раунда 15-я сеяная украинка сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (WTA 4). Встреча состоится первым запуском на корте Филиппа Шатрие. Время начала – 12:00 по Киеву.

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины провела неплохой матч против Аны Богдан в прошлом раунде. По сравнению с предыдущими играми на французском мейджоре, Элина в противостоянии с румынкой немного, но прибавила.

Однако стоит признать, что Элина сейчас не находится в той форме, которая позволит ей чувствовать себя комфортно с Рыбакиной. Елена не профильная грунтовая теннисистка, но у нее достаточно неплохие результаты на глине, да и на РГ-2024 пока что все очень уверенно у представительницы Казахстана.

Как по мне, одно из немногих преимуществ Свитолиной над Рыбакиной – опыт. Также добавим сюда характер и более разнообразную игру.

Перед Свитолиной стоит важная задача – защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Кроме того, если Элина выиграет у Елены, то в 1/4 возможна либо Аванесян, либо Паолини. Жасмин, с высокой долей вероятности, обыграет «нейтралку». Для Свитолиной итальянка достаточно проходимая соперница, поэтому полуфинал Ролан Гаррос вовсе не за горами.

Сомневаюсь, что Свитолина не проверяет сетку и не видит, что победа над Рыбакиной откроет ей двери в потенциальный полуфинал. Загадывать-то, может, и не загадывает, но точно понимает это. И настрой будет еще больше.



Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Елена Рыбакина

Рыбакина на Ролан Гаррос 2024 пока что не проиграла ни одного сета. Елена одолела Грет Миннен, Аранчу Рус и Элизе Мертенс. Все поединки были в одну калитку.

Представительница Казахстана – теннисистка элитного уровня. Пока что, она единственная, кто действительно может помешать Иге Свентек выиграть титул.

Рыбакина превосходит Свитолину во многих параметрах: скорость, сила, подача, да даже стабильность. Елена любит лупить и ее игра зависит от стабильных попаданий в корт и подачи. Вот только если что-то пойдет не так – может «поплыть».

Припоминаете матчи Рыбакиной, в которых она переворачивала игру? Вот я – нет. Нужно приложить усилия, чтобы вспомнить. В основном казахстанка (ну или уроженка москвы) выигрывает быстро, уверенно и просто так геймы не отдает.

Разве что недавний матч в Мадриде против Юлии Путинцевой шокировал многих. Там Рыбакиной в третьем сете пришлось отыгрываться с 2:5 (15:40).

Хочу акцентировать внимание именно на встрече с Путинцевой. Юлия не играла великолепно – плохо действовала Елена. Рыбакиной банально повезло, что Путинцева не закрыла то, что должна была. Елена не стала в моменте превосходить соперницу. И суть в том, что, с 90% вероятности, если такой шанс выпадет Свитолиной, то украинка его не упустит.

Возможно, цепляюсь за то, чего на самом деле нет. Но позитив искать нужно и встреча с Рыбакиной для Свитолиной не выглядит заранее проигранной. Нужно бороться, а нам – верить!



Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Статистика личных встреч

Ранее соперницы играли между собой трижды. Счет 2:1 в пользу украинки. С последней очной встречи прошло 3 года, поэтому оглядываться назад и что-то сравнивать – нет смысла. Но вспомнить победу Свитолиной над Рыбакиной в матче за 3-е место Олимпийских игр в Токио – будет приятно.

Интересно, что девушки трижды играли на разных покрытиях: грунт (финал Страсбурга 2020 – Свитолина выиграла 6:4, 1:6, 6:2), трава (1/8 Истбурна 2021 – Рыбакина победила со счетом 6:4, 7:6) и хард (Олимпиада в Токио – победа Элины 1:6, 7:6, 6:4).

Прогноз на матч Свитолина – Рыбакина

Фаворитка – Рыбакина. Но хочется верить как минимум в борьбу от Элины. Предлагаю сделать, скорее, фанатскую ставку – фора Свитолиной +4.5 за коэффициент 1.75.