Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого раунда на Ролан Гаррос
3 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.
В матче 4-го раунда 15-я сеяная украинка сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте Филиппа Шатрие. Время начала – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла два матча.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Элиной Аванесян (№70 WTA) или Жасмин Паолини (№15 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркета Вондроушова остановила Ольгу Данилович
Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен уже в 5-м раунде.