Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче 4-го раунда 15-я сеяная украинка сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте Филиппа Шатрие. Время начала – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла два матча.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Элиной Аванесян (№70 WTA) или Жасмин Паолини (№15 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ