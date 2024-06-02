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  4. Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 17:11 | Обновлено 02 июня 2024, 18:03
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Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого раунда на Ролан Гаррос

02 июня 2024, 17:11 | Обновлено 02 июня 2024, 18:03
1111
0
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче 4-го раунда 15-я сеяная украинка сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана (№4 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте Филиппа Шатрие. Время начала – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла два матча.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Элиной Аванесян (№70 WTA) или Жасмин Паолини (№15 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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