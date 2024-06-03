Сергей НАГОРНЯК: «Пропустили быстрый гол, а потом допустили ошибки»
Наставник «Эпицентра» поздравил соперника с заслуженной победой
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк признал, что его подопечные закономерно уступили «Вересу» (1:3) в матче за место в УПЛ на сезон 2024/2025.
«Поздравляю Верес с заслуженной победой. Относительно игры – мы не очень удачно начали этот матч. Пропустили быстрый гол. Потом хоть и выровняли игру, начали создавать преимущество, но допустили ошибку. Такое в футболе случается.
В компенсированное время пропустили. Ничего страшного. Вчера в финале Лиги чемпионов была похожая ошибка. Так что говорить о ребятах, которым 21-22 года? Так бывает. К несчастью.
Во втором тайме Верес просто довел игру до конца. А мы забили гол престижа», – сказал Сергей Нагорняк.
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