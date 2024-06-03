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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Пропустили быстрый гол, а потом допустили ошибки»
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 01:40 |
77
0

Сергей НАГОРНЯК: «Пропустили быстрый гол, а потом допустили ошибки»

Наставник «Эпицентра» поздравил соперника с заслуженной победой

03 июня 2024, 01:40 |
77
0
Сергей НАГОРНЯК: «Пропустили быстрый гол, а потом допустили ошибки»
НК Верес. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк признал, что его подопечные закономерно уступили «Вересу» (1:3) в матче за место в УПЛ на сезон 2024/2025.

«Поздравляю Верес с заслуженной победой. Относительно игры – мы не очень удачно начали этот матч. Пропустили быстрый гол. Потом хоть и выровняли игру, начали создавать преимущество, но допустили ошибку. Такое в футболе случается.

В компенсированное время пропустили. Ничего страшного. Вчера в финале Лиги чемпионов была похожая ошибка. Так что говорить о ребятах, которым 21-22 года? Так бывает. К несчастью.

Во втором тайме Верес просто довел игру до конца. А мы забили гол престижа», – сказал Сергей Нагорняк.

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Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно переходные матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Руслан Травкин Источник: ФК Верес
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