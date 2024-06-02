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Лига чемпионов
02 июня 2024, 23:49 | Обновлено 03 июня 2024, 00:07
324
1

КВАРЦЯНЫЙ: «Из-за того, что не играл Лунин, я болел за Боруссию Д»

Известный украинский тренер поделился мнением о финале Лиги чемпионов

02 июня 2024, 23:49 | Обновлено 03 июня 2024, 00:07
324
1
КВАРЦЯНЫЙ: «Из-за того, что не играл Лунин, я болел за Боруссию Д»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Экс-наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный внимательно следит за событиями в мире футбола на внутренней арене и вне ее.

Известный украинский тренер поделился мнением с журналистом Sport.ua о перипетиях борьбы в финале Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» (0:2):

«В финале главного еврокубкового турнира «Боруссии» Д не хватило индивидуального мастерства. У немецкой команды в первом тайме было 4 момента для взятия ворот, однако непонятно, почему не забили. Игроки немецкой команды как-то некачественно завершали эти голевые моменты, буквально не хватило концентрации в последний момент – попадали то в штангу, то вратарь отбивал, то мяч летел мимо цели. А не забиваешь ты – забьют тебе, вот и все. Именно так и вышло.

Но от «Реала», честно говоря, я ожидал большего. Впрочем, возможно, мадридцы уже измучились, ведь держались полгода в такой форме. Много матчей, как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов, сверхсложный для «Реала» сезон. При этом еще и выиграли сверхпрестижный трофей – Кубок чемпионов.

Я считаю, что удерживать футболистов в течение длительной турнирной дистанции и плотного графика в таком состоянии и показывать высокую квалификацию – дорогого стоит. Квалификация у «Реала» была, а вот у Винисиуса Жуниора в первом тайме ничего не получалось. К тому же, еще и желтую карточку он получил. Если говорить в общем-то, то я ожидал лучшей игры в Лондоне по качеству.

Что касается выступления Лунина, то сработали факторы везения, стечения обстоятельств. Но как бы то ни было, а в этом случае вспоминается поговорка: «Конец – всему делу венец». Если бы он в предыдущих матчах Лиги чемпионов не участвовал, а сыграл бы в финале – это было бы супер. Но, все равно, это невероятный результат для нашего, украинского вратаря. Это очень сильно. И все же повторюсь: хотелось увидеть его в финале. Именно из-за того, что не играл Лунин, я болел за «Боруссию» Д (улыбается).

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Виталий Кварцяный инсайд Андрей Лунин
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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andre_lui
Усі такі емоційні (Кварцяний, Бущан...). А я за Реал вболівав, хоча Боруссію також підтримую як правило. Ну не грав Лунін, але ж кубок чемпіонів отримав заслужений і премію щось там мільйон отримає і не дарма виграв серію пенальті в сіті.....А то виходить якось дивно - ніби Луніну потрібні Ваші вболівання за Дортмунд. Можливо на якусь мить трішки десь там приємно...А так Андрій професіонал і живе іншими категоріями, інакше його в Реалі вже б давно не було і не було б перфомансу з сіті, який точно увійде в історію...
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