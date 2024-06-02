У семи игроков Оболони заканчиваются контракты
По сумме двух стыковых матчей «пивовары» сохранили прописку в УПЛ
По информации Sport.ua, в конце июня истекают контракты у семи футболистов первой команды «Оболони». Это вратари Артем Кичак и Александр Рыбка, защитник Владислав Приймак, полузащитники Евгений Запорожец, Дмитрий Нагиев и Руслан Черненко, а также нападающий Ростислав Тарануха.
Как уже сообщал наш сайт, Тарануха не планирует продлевать соглашение с киевлянами и договаривается с другим клубом УПЛ.
«Оболонь» по итогам минувшего чемпионата заняла 14-е место в турнирной таблице УПЛ, после чего в стыковых матчах по сумме двух матчей взяла верх над земляками из «Левого берега» (1:0, 1:1).
Ранее стало известно, какие игроки уже покинули или могут уйти летом из «Черноморца».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рефери остановил поединок в 8-м раунде, и это первое поражение хорвата
Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен уже в 5-м раунде.