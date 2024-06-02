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Украина. Премьер лига
02 июня 2024, 20:19 | Обновлено 02 июня 2024, 20:20
185
1

У семи игроков Оболони заканчиваются контракты

По сумме двух стыковых матчей «пивовары» сохранили прописку в УПЛ

02 июня 2024, 20:19 | Обновлено 02 июня 2024, 20:20
185
1
У семи игроков Оболони заканчиваются контракты
ФК Оболонь

По информации Sport.ua, в конце июня истекают контракты у семи футболистов первой команды «Оболони». Это вратари Артем Кичак и Александр Рыбка, защитник Владислав Приймак, полузащитники Евгений Запорожец, Дмитрий Нагиев и Руслан Черненко, а также нападающий Ростислав Тарануха.

Как уже сообщал наш сайт, Тарануха не планирует продлевать соглашение с киевлянами и договаривается с другим клубом УПЛ.

«Оболонь» по итогам минувшего чемпионата заняла 14-е место в турнирной таблице УПЛ, после чего в стыковых матчах по сумме двух матчей взяла верх над земляками из «Левого берега» (1:0, 1:1).

Ранее стало известно, какие игроки уже покинули или могут уйти летом из «Черноморца».

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инсайд Оболонь Киев Артем Кичак Александр Рыбка Владислав Приймак Евгений Запорожец Дмитрий Нагиев Руслан Черненко Ростислав Тарануха трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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