У семи игроков Оболони заканчиваются контракты

По информации Sport.ua, в конце июня истекают контракты у семи футболистов первой команды «Оболони». Это вратари Артем Кичак и Александр Рыбка, защитник Владислав Приймак, полузащитники Евгений Запорожец, Дмитрий Нагиев и Руслан Черненко, а также нападающий Ростислав Тарануха.

Как уже сообщал наш сайт, Тарануха не планирует продлевать соглашение с киевлянами и договаривается с другим клубом УПЛ.

«Оболонь» по итогам минувшего чемпионата заняла 14-е место в турнирной таблице УПЛ, после чего в стыковых матчах по сумме двух матчей взяла верх над земляками из «Левого берега» (1:0, 1:1).

Ранее стало известно, какие игроки уже покинули или могут уйти летом из «Черноморца».