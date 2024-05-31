Колос нацелился на форварда Оболони

Как стало известно Sport.ua, нападающий Ростислав Тарануха не будет продлевать контракт с «Оболонью», который у него заканчивается 30 июня, и в межсезонье может стать игроком «Колоса», если стороны договорятся по условиям.

27-летний Тарануха в сезоне 2023/24 провел за «пивоваров» 32 матча во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 1 голевую передачу. До этого воспитанник «Динамо» играл за «Сумы», «Полесье», «Кремень», «Черкащину» и «Карпаты». Transfermarkt оценивает футболиста в 250 тысяч евро.

«Колос» завершил чемпионат на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка. «Оболонь» финишировала 14-й (26 очков) и теперь бьется в стыках с «Левым берегом» за сохранение прописки в элите. Первый матч остался за «пивоварами» (1:0), ответная встреча – 2 июня.

Ранее наш сайт сообщал, что у девяти игроков «Колоса» в июне заканчиваются контракты, еще у одного – аренда.