Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос нацелился на форварда Оболони
Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 14:32 |
341
0

Колос нацелился на форварда Оболони

Летом футболист покинет столичный клуб в статусе свободного агента

31 мая 2024, 14:32 |
341
0
Колос нацелился на форварда Оболони
ФК Оболонь Киев. Ростислав Тарануха

Как стало известно Sport.ua, нападающий Ростислав Тарануха не будет продлевать контракт с «Оболонью», который у него заканчивается 30 июня, и в межсезонье может стать игроком «Колоса», если стороны договорятся по условиям.

27-летний Тарануха в сезоне 2023/24 провел за «пивоваров» 32 матча во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 1 голевую передачу. До этого воспитанник «Динамо» играл за «Сумы», «Полесье», «Кремень», «Черкащину» и «Карпаты». Transfermarkt оценивает футболиста в 250 тысяч евро.

«Колос» завершил чемпионат на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 32 очка. «Оболонь» финишировала 14-й (26 очков) и теперь бьется в стыках с «Левым берегом» за сохранение прописки в элите. Первый матч остался за «пивоварами» (1:0), ответная встреча – 2 июня.

Ранее наш сайт сообщал, что у девяти игроков «Колоса» в июне заканчиваются контракты, еще у одного – аренда.

По теме:
Александрия к новому сезону будет готовиться в Украине
ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Это был лучший сезон для Кривбасса за последние годы»
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент для Таловерова. ЛАСК подписал чемпиона мира
Ростислав Тарануха Колос Ковалевка Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Футбол | 31 мая 2024, 10:30 13
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров

Украинец согласен сменить мадридский «Реал»

Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Футбол | 30 мая 2024, 23:21 8
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов

Лидерами рейтинга по версии CIES являются Анатолий и Грегор Кобель – 66 миллионов евро

«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
Футбол | 30.05.2024, 20:59
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
Футбол | 31.05.2024, 13:43
Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
Источник: Довбик близок к переходу в Атлетико Мадрид. Известны условия
Футбол | 31.05.2024, 10:09
Источник: Довбик близок к переходу в Атлетико Мадрид. Известны условия
Источник: Довбик близок к переходу в Атлетико Мадрид. Известны условия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
30.05.2024, 07:47 5
Футбол
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
29.05.2024, 09:14 13
Футбол
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
29.05.2024, 19:01 36
Футбол
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
Третий раз подряд. Лунин остается вне обоймы Реала перед финалом ЛЧ
29.05.2024, 14:57 15
Футбол
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
29.05.2024, 22:47 14
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
29.05.2024, 12:53 28
Бокс
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
30.05.2024, 10:42 19
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
30.05.2024, 07:11 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем