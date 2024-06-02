ВИНИСИУС Жуниор: «Сейчас я стою тех денег, которые за меня заплатили»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу 2:0 над «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов:

«Я люблю этот клуб и тех, кто привел меня сюда. Здесь всегда играют на победу. Благодарен нашему президенту, который всегда верил в меня. Он приобрел меня в молодом возрасте за большие деньги, но, думаю, сейчас я их стою.

Я до сих пор помню тот день, когда «Реал» впервые связался со мной. Это было 13 мая 2017 мая. Сейчас 1 июня 2024 года, и я по-прежнему здесь и хочу продолжать побеждать.

Анчелотти? Все это – его заслуга. Мы – великая команда, и работаем вместе, друг за друга».

Напомним, Винисиус повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.