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  4. ВИНИСИУС Жуниор: «Сейчас я стою тех денег, которые за меня заплатили»
Лига чемпионов
02 июня 2024, 10:55 |
742
0

ВИНИСИУС Жуниор: «Сейчас я стою тех денег, которые за меня заплатили»

Вингер «Реала» – о победе в Лиге чемпионов

02 июня 2024, 10:55 |
742
0
ВИНИСИУС Жуниор: «Сейчас я стою тех денег, которые за меня заплатили»
УЕФА. Винисиус Жуниор

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу 2:0 над «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов:

«Я люблю этот клуб и тех, кто привел меня сюда. Здесь всегда играют на победу. Благодарен нашему президенту, который всегда верил в меня. Он приобрел меня в молодом возрасте за большие деньги, но, думаю, сейчас я их стою.

Я до сих пор помню тот день, когда «Реал» впервые связался со мной. Это было 13 мая 2017 мая. Сейчас 1 июня 2024 года, и я по-прежнему здесь и хочу продолжать побеждать.

Анчелотти? Все это – его заслуга. Мы – великая команда, и работаем вместе, друг за друга».

Напомним, Винисиус повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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