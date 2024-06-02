Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Терзич объяснил, почему Боруссия Д проиграла Реалу в финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 июня 2024, 03:08 |
347
0

Терзич объяснил, почему Боруссия Д проиграла Реалу в финале Лиги чемпионов

Главный тренер шмелей провел пресс-конференцию после поражение в решающем матче (0:2)

02 июня 2024, 03:08 |
347
0
Терзич объяснил, почему Боруссия Д проиграла Реалу в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

После завершения встречи главный тренер шмелей Эдин Терзич прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы показали отличную игру, и я думаю, что мы заслуживали большего, чем поражение со счетом 0:2. С первой секунды мы показали всему миру, что приехали сюда не просто для того, чтобы сыграть финал, а для того, чтобы его выиграть. Мы многое сделали правильно, но в нужный момент они оказались стальными, а это то, чего нам сегодня не хватало.

Мы провели фантастическую игру и были близки к тому, чтобы выйти вперед. Но затем игра изменилась, и Мадрид показал, почему они являются чемпионами. У нас были хорошие моменты в первом тайме, как у Мадрида во втором, но мы ими не воспользовались.

После игры вы всегда можете задать вопрос, что нам следовало сделать по-другому. Думаю, мы многое сделали правильно, но затем стандарт изменил игру. Нам нужно извлечь из этого урок. Мы играли хорошо, были опасны на контратаках. Но мы не забили. В этом была разница сегодня.

Поддержка наших болельщиков была невероятной. Они верили в нас, они верили, что мы сможем победить Реал Мадрид. Сейчас мы можем только сказать спасибо.

Санчо? Джейдон очень помог нам в прошлом месяце. Это определенно был не последний его финал Лиги чемпионов», – сказал Терзич.

Видеообзор матча Боруссия Д – Реал – 0:2

По теме:
Лунин коротко прокомментировал триумф Реала в Лиге чемпионов 2023/24
Анчелотти оценил победу Реала над Боруссией Д в финале Лиги чемпионов 23/24
ВИДЕО. Обнародована реакция Лунина после завершения финала Лиги чемпионов
Эдин Терзич пресс-конференция Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Боруссия Д - Реал
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Бокс | 01 июня 2024, 17:14 1
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой

Британец не против провести поединок с Джейком Полом

Даниель ДЮБУА: «У меня просто украли победу в бою с Усиком»
Бокс | 01 июня 2024, 21:59 16
Даниель ДЮБУА: «У меня просто украли победу в бою с Усиком»
Даниель ДЮБУА: «У меня просто украли победу в бою с Усиком»

Британец вспомнил бой против Александра

Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Футбол | 01.06.2024, 16:28
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
Футбол | 02.06.2024, 01:59
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Бокс | 01.06.2024, 06:55
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
ВИДЕО. Стало известно, что говорил рефери Усику перед мегафайтом с Фьюри
01.06.2024, 07:12 1
Бокс
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
01.06.2024, 13:23 1
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
01.06.2024, 17:39 2
Бокс
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
01.06.2024, 11:28 3
Бокс
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
01.06.2024, 17:01 18
Теннис
Легендарный украинский вратарь получил тяжелую травму
Легендарный украинский вратарь получил тяжелую травму
31.05.2024, 10:19 1
Футбол
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
01.06.2024, 18:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем