Терзич объяснил, почему Боруссия Д проиграла Реалу в финале Лиги чемпионов

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

После завершения встречи главный тренер шмелей Эдин Терзич прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы показали отличную игру, и я думаю, что мы заслуживали большего, чем поражение со счетом 0:2. С первой секунды мы показали всему миру, что приехали сюда не просто для того, чтобы сыграть финал, а для того, чтобы его выиграть. Мы многое сделали правильно, но в нужный момент они оказались стальными, а это то, чего нам сегодня не хватало.

Мы провели фантастическую игру и были близки к тому, чтобы выйти вперед. Но затем игра изменилась, и Мадрид показал, почему они являются чемпионами. У нас были хорошие моменты в первом тайме, как у Мадрида во втором, но мы ими не воспользовались.

После игры вы всегда можете задать вопрос, что нам следовало сделать по-другому. Думаю, мы многое сделали правильно, но затем стандарт изменил игру. Нам нужно извлечь из этого урок. Мы играли хорошо, были опасны на контратаках. Но мы не забили. В этом была разница сегодня.

Поддержка наших болельщиков была невероятной. Они верили в нас, они верили, что мы сможем победить Реал Мадрид. Сейчас мы можем только сказать спасибо.

Санчо? Джейдон очень помог нам в прошлом месяце. Это определенно был не последний его финал Лиги чемпионов», – сказал Терзич.

Видеообзор матча Боруссия Д – Реал – 0:2