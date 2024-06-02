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Лига чемпионов
02 июня 2024, 02:11 |
816
0

В УЕФА назвали лучшего игрока финала Лиги чемпионов 23/24 Боруссия Д – Реал

Дани Карвахаль открыл счет в решающем поединке на 74-й минуте

02 июня 2024, 02:11 |
816
0
В УЕФА назвали лучшего игрока финала Лиги чемпионов 23/24 Боруссия Д – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Дани Карвахаля лучшим игроком поединка.

«Очень динамичная, дисциплинированная и целеустремленная игра защитника, который показал очень надежную игру в обороне. Он постоянно увеличивал ширину своей команды и находил ключевой момент игры, демонстрируя веру и предвкушение, когда забивал», – отметили в УЕФА.

Статистический портал WhoScored поставил Карвахалю наивысшую оценку среди всех игроков, которые приняли участие в матче – 8.5.

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Дани Карвахаль лучший игрок Лига чемпионов Реал Мадрид Боруссия Д - Реал Боруссия Дортмунд
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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