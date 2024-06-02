В УЕФА назвали лучшего игрока финала Лиги чемпионов 23/24 Боруссия Д – Реал

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Дани Карвахаля лучшим игроком поединка.

«Очень динамичная, дисциплинированная и целеустремленная игра защитника, который показал очень надежную игру в обороне. Он постоянно увеличивал ширину своей команды и находил ключевой момент игры, демонстрируя веру и предвкушение, когда забивал», – отметили в УЕФА.

Статистический портал WhoScored поставил Карвахалю наивысшую оценку среди всех игроков, которые приняли участие в матче – 8.5.