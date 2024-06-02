У кого 8.5? Стали известны оценки финального матча ЛЧ Боруссия – Реал

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

После завершения матча авторитетный портал WhoScored выбрал лучшего игрока поединка. Самый высокий балл получил капитан «Реала» Дани Карвахаль – 8.5, испанский защитник забил первый гол в поединке. Высокие оценки среди игроков «галактикос» также получили Винисиус Жуниор (8.4) и Тони Кроос (8.2), который провел сегодня последний матч за «Реал».

Среди игроков «Боруссии» самый высокий балл получил нападающий Карим Адееми – 7.0.

Оценки матча Боруссия – Реал от WhoScored