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Лига чемпионов
02 июня 2024, 00:32 | Обновлено 02 июня 2024, 01:00
1556
1

У кого 8.5? Стали известны оценки финального матча ЛЧ Боруссия – Реал

Самую высокую оценку получил защитник «Реала» Дани Карвахаль

02 июня 2024, 00:32 | Обновлено 02 июня 2024, 01:00
1556
1
У кого 8.5? Стали известны оценки финального матча ЛЧ Боруссия – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

После завершения матча авторитетный портал WhoScored выбрал лучшего игрока поединка. Самый высокий балл получил капитан «Реала» Дани Карвахаль – 8.5, испанский защитник забил первый гол в поединке. Высокие оценки среди игроков «галактикос» также получили Винисиус Жуниор (8.4) и Тони Кроос (8.2), который провел сегодня последний матч за «Реал».

Среди игроков «Боруссии» самый высокий балл получил нападающий Карим Адееми – 7.0.

Оценки матча Боруссия – Реал от WhoScored

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Дани Карвахаль WhoScored Винисиус Жуниор Карим Адейеми Тони Кроос Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Octopus
Куртуа не зря теннисные мячики ловил пока в гипсе ходил. Напрасно он отказался от участия на Евро, форма неплохая, будто и не было этих страшных травм.
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