Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Благодаря этой победе «сливочные» получили право сыграть за Суперкубок УЕФА 2024, в котором принимают участие победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы.

«Реал» поборется за евротрофей против итальянской «Аталанты», которая в финале ЛЕ одолела «Байер» 3:0.

Матч за Суперкубок состоится 14 августа в Варшаве, Польша.