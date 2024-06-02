Суперкубок УЕФА02 июня 2024, 01:59 | Обновлено 02 июня 2024, 02:00
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Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
Реал Мадрид и Аталанта разыграют евротрофей 14 августа в Варшаве (Польша)
02 июня 2024, 01:59 | Обновлено 02 июня 2024, 02:00
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1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Благодаря этой победе «сливочные» получили право сыграть за Суперкубок УЕФА 2024, в котором принимают участие победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы.
«Реал» поборется за евротрофей против итальянской «Аталанты», которая в финале ЛЕ одолела «Байер» 3:0.
Матч за Суперкубок состоится 14 августа в Варшаве, Польша.
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