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Суперкубок УЕФА
02 июня 2024, 01:59 | Обновлено 02 июня 2024, 02:00
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Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?

Реал Мадрид и Аталанта разыграют евротрофей 14 августа в Варшаве (Польша)

02 июня 2024, 01:59 | Обновлено 02 июня 2024, 02:00
99
0
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Благодаря этой победе «сливочные» получили право сыграть за Суперкубок УЕФА 2024, в котором принимают участие победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы.

«Реал» поборется за евротрофей против итальянской «Аталанты», которая в финале ЛЕ одолела «Байер» 3:0.

Матч за Суперкубок состоится 14 августа в Варшаве, Польша.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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