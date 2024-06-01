Свитолина в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала на Ролан Гаррос

1 июня завершились все матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах переиграла Ану Богдан. Далее украинка сыграет против Елены Рыбакиной, которая одолела Элизе Мертенс.

Эмма Наварро в американском дерби выиграла у Мэдисон Киз на двух тай-брейках. В 4-м раунде Ролан Гаррос Наварро встретится с Ариной Соболенко. Вторая сеяна, которая выступает в «нейтральном» статусе, обыграла Паулу Бадосу.

В еще двух поединках 1/8 финала в нижней части сетки Жасмин Паолини встретится с Элиной Аванесян, а Варвара Грачева проведет поединок против Мирры Андреевой.

Днем ранее на французском мейджоре были сыграни встречи 1/16 финала в верхней части сетки.

Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [7] – Элина Аванесян – 6:3, 3:6, 6:7 (6:10)

Бьянка Андрееску – Жасмин Паолини [12] – 1:6, 6:3, 0:6

Элина Свитолина [15] – Ана Богдан – 7:5, 6:2

Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [4] – 4:6, 2:6

Варвара Грачева – Ирина-Камелия Бегу – 7:5, 6:3

Мирра Андреева – Пейтон Стернс – 6:2, 6:1

Мэдисон Киз [14] – Эмма Наварро [22] – 6:7 (5:7), 6:7 (3:7)

Паула Бадоса – Арина Соболенко [2] – 5:7, 1:6

Ролан Гаррос 2024. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Анастасия Потапова

Ольга Данилович [Q] – Маркета Вондроушова [5]

Коко Гофф [3] – Элизабетта Коччаретто

Клара Таусон – Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

Элина Аванесян – Жасмин Паолини [12]

Элина Свитолина [15] – Елена Рыбакина [4]

Варвара Грачева – Мирра Андреева

Эмма Наварро [22] – Арина Соболенко [2]