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  4. Свитолина в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
01 июня 2024, 23:01 |
1251
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Свитолина в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала на Ролан Гаррос

Элина переиграла Богдан в 3-м раунде, Киз вылетела от Наварро, Паолини одолела Андрееску

01 июня 2024, 23:01 |
1251
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Свитолина в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

1 июня завершились все матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах переиграла Ану Богдан. Далее украинка сыграет против Елены Рыбакиной, которая одолела Элизе Мертенс.

Эмма Наварро в американском дерби выиграла у Мэдисон Киз на двух тай-брейках. В 4-м раунде Ролан Гаррос Наварро встретится с Ариной Соболенко. Вторая сеяна, которая выступает в «нейтральном» статусе, обыграла Паулу Бадосу.

В еще двух поединках 1/8 финала в нижней части сетки Жасмин Паолини встретится с Элиной Аванесян, а Варвара Грачева проведет поединок против Мирры Андреевой.

Днем ранее на французском мейджоре были сыграни встречи 1/16 финала в верхней части сетки.

Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [7] – Элина Аванесян – 6:3, 3:6, 6:7 (6:10)
Бьянка Андрееску – Жасмин Паолини [12] – 1:6, 6:3, 0:6

Элина Свитолина [15] – Ана Богдан – 7:5, 6:2
Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [4] – 4:6, 2:6

Варвара Грачева – Ирина-Камелия Бегу – 7:5, 6:3
Мирра Андреева – Пейтон Стернс – 6:2, 6:1

Мэдисон Киз [14] – Эмма Наварро [22] – 6:7 (5:7), 6:7 (3:7)
Паула Бадоса – Арина Соболенко [2] – 5:7, 1:6

Ролан Гаррос 2024. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Анастасия Потапова
Ольга Данилович [Q] – Маркета Вондроушова [5]

Коко Гофф [3] – Элизабетта Коччаретто
Клара Таусон – Онс Жабер [8]

Нижняя часть сетки

Элина Аванесян – Жасмин Паолини [12]
Элина Свитолина [15] – Елена Рыбакина [4]

Варвара Грачева – Мирра Андреева
Эмма Наварро [22] – Арина Соболенко [2]

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Ролан Гаррос 2024 Чжэн Циньвень Элина Аванесян Бьянка Андрееску Жасмин Паолини Элина Свитолина Елена Рыбакина Варвара Грачева Ирина-Камелия Бегу Мирра Андреева Пейтон Стернс Мэдисон Киз Эмма Наварро Паула Бадоса Арина Соболенко Ига Свёнтек Анастасия Потапова Ольга Данилович Маркета Вондроушова Коко Гофф Элизабетта Коччаретто Клара Таусон Онс Жабер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Анатолий Любченко
Чесно буде цікаво подивитися , як Еліна закриє її у двох сетах🤔🤔🤔🤔 
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