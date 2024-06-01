Свитолина в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала на Ролан Гаррос
Элина переиграла Богдан в 3-м раунде, Киз вылетела от Наварро, Паолини одолела Андрееску
1 июня завершились все матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в нижней части женской сетки.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах переиграла Ану Богдан. Далее украинка сыграет против Елены Рыбакиной, которая одолела Элизе Мертенс.
Эмма Наварро в американском дерби выиграла у Мэдисон Киз на двух тай-брейках. В 4-м раунде Ролан Гаррос Наварро встретится с Ариной Соболенко. Вторая сеяна, которая выступает в «нейтральном» статусе, обыграла Паулу Бадосу.
В еще двух поединках 1/8 финала в нижней части сетки Жасмин Паолини встретится с Элиной Аванесян, а Варвара Грачева проведет поединок против Мирры Андреевой.
Днем ранее на французском мейджоре были сыграни встречи 1/16 финала в верхней части сетки.
Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвень [7] – Элина Аванесян – 6:3, 3:6, 6:7 (6:10)
Бьянка Андрееску – Жасмин Паолини [12] – 1:6, 6:3, 0:6
Элина Свитолина [15] – Ана Богдан – 7:5, 6:2
Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [4] – 4:6, 2:6
Варвара Грачева – Ирина-Камелия Бегу – 7:5, 6:3
Мирра Андреева – Пейтон Стернс – 6:2, 6:1
Мэдисон Киз [14] – Эмма Наварро [22] – 6:7 (5:7), 6:7 (3:7)
Паула Бадоса – Арина Соболенко [2] – 5:7, 1:6
Ролан Гаррос 2024. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Анастасия Потапова
Ольга Данилович [Q] – Маркета Вондроушова [5]
Коко Гофф [3] – Элизабетта Коччаретто
Клара Таусон – Онс Жабер [8]
Нижняя часть сетки
Элина Аванесян –
Элина Свитолина [15] – Елена Рыбакина [4]
Варвара Грачева – Мирра Андреева
Эмма Наварро [22] – Арина Соболенко [2]
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