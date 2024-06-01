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  4. Юрий ВИРТ: «Едва не создали себе проблемы с Хустом»
Украина. Вторая лига
01 июня 2024, 19:08 |
557
0

Юрий ВИРТ: «Едва не создали себе проблемы с Хустом»

Главный тренер «Звягеля» рассказал об игре плей-офф Первой лиги

01 июня 2024, 19:08 |
557
0
Юрий ВИРТ: «Едва не создали себе проблемы с Хустом»
Instagram. Юрий Вирт

Сегодня состоялся первый переходной матч за право следующего сезона играть в Первой лиге между «Хустом» и «Звягелем», который завершился вничью – 1:1.

Главный тренер «Звягеля» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о поединке на Закарпатье:

- Мы едва не создали себе проблемы. Хозяева взяли на вооружение игру от обороны, до перерыва гости создали 4-5 голевых моментов, но не реализовали их. А закарпатцы терпели и верили, что хотя бы одну угрозу у наших ворот создадут. И таки дождались. В начале второго тайма хозяева воспользовались грубой ошибкой «Звягеля» и вышли вперед. К счастью, эта неудача не выбила нас из колеи и вскоре удалось выровнять положение. Потому что проиграть при таком ходе событий было бы несправедливо. Теперь главное, как следует восстановиться и 8 июня в повторном матче продемонстрировать все, что умеем. «Звягель» пишет историю. На кону – путевка в Первую лигу.

Ранее мы сообщали, что состоялись первые переходные матчи с участием команд Первой и Второй лиг. «Хуст», который закончил сезон Первой лиги в зоне переходных матчей, завершил первый поединок со «Звягелем», который занял во второй Лиге третье место, вничью 1:1.

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инсайд Юрий Вирт чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины переходные матчи Звягель Хуст
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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