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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 17:59 | Обновлено 01 июня 2024, 18:06
426
0

Карпаты проявляют интерес к Калитвинцеву и двум игрокам Миная

Мирон Маркевич отпуск проводит в Испании

01 июня 2024, 17:59 | Обновлено 01 июня 2024, 18:06
426
0
Карпаты проявляют интерес к Калитвинцеву и двум игрокам Миная
ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

Львовские «Карпаты» после возвращения в элитный дивизион чемпионата Украины пытаются активно поработать на трансферном рынке.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «зелено-белых» Мирон Маркевич в эти дни находится в отпуске в Испании, где проживают его сын – Остап с семьей. После возвращения рулевого во Львов 9 июня можно будет более конкретно определять, в каком составе львовяне будут готовиться к старту в УПЛ.

Сейчас «Карпаты» подписали контракт только с полузащитником Орестом Кузиком из «Черноморца», ведут также переговоры с руководством ФК «Минай», которым принадлежат потенциальные новички: вратарь Александр Кемкин, универсал Владислав Вакула. В сфере интересов львовян, как мы уже сообщали ранее, македонский опорный полузащитник Яни Атанасов из польской «Краковии».

Проявляют интерес львовяне и к опытному Владиславу Калитвинцеву из «Александрии», но «зелено-белых» не устраивают финансовые требования полузащитника.

После того, как «Карпаты» покинул Остап Маркевич, старшим тренером команды будет работать Владимир Езерский. Имеет предложения вернуться в «Буковину» тренер по физподготовке Павел Таран.

Ранее мы сообщали, что бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко извинился перед главным тренером львовских «Карпат» Мироном Маркевичем за критику из-за «отказа» от серебряных медалей Первой лиги.

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Карпаты Львов Владислав Калитвинцев Минай инсайд трансферы трансферы УПЛ
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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