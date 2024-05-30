Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко извинился перед главным тренером львовских «Карпат» Мироном Маркевичем за критику из-за «отказа» от серебряных медалей Первой лиги.

– Виктор Евгеньевич, не изменили ли Вы свое мнение о Мироне Богдановиче после его заявления?

– Изменил. Прочитал ответ Богдановича, и могу сказать: я рад, что я не тренер. Как я понял, человеку стало плохо, поэтому я извиняюсь перед Богдановичем. Просто ему надо было сразу об этом сказать, чтобы не было вопросов. Желаю ему крепкого здоровья, потому что знаю, как это трудно – быть тренером. Хотя, они сами выбирают этот путь.