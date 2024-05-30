Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку
Бывший нападающий «Динамо» не знал, что тренеру «Карпат» стало плохо
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко извинился перед главным тренером львовских «Карпат» Мироном Маркевичем за критику из-за «отказа» от серебряных медалей Первой лиги.
– Виктор Евгеньевич, не изменили ли Вы свое мнение о Мироне Богдановиче после его заявления?
– Изменил. Прочитал ответ Богдановича, и могу сказать: я рад, что я не тренер. Как я понял, человеку стало плохо, поэтому я извиняюсь перед Богдановичем. Просто ему надо было сразу об этом сказать, чтобы не было вопросов. Желаю ему крепкого здоровья, потому что знаю, как это трудно – быть тренером. Хотя, они сами выбирают этот путь.
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