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  4. Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку
Украина. Первая лига
30 мая 2024, 13:02 |
2058
4

Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку

Бывший нападающий «Динамо» не знал, что тренеру «Карпат» стало плохо

30 мая 2024, 13:02 |
2058
4
Взял слова назад. Леоненко извинился перед Маркевичем за свою шутку
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко извинился перед главным тренером львовских «Карпат» Мироном Маркевичем за критику из-за «отказа» от серебряных медалей Первой лиги.

– Виктор Евгеньевич, не изменили ли Вы свое мнение о Мироне Богдановиче после его заявления?

– Изменил. Прочитал ответ Богдановича, и могу сказать: я рад, что я не тренер. Как я понял, человеку стало плохо, поэтому я извиняюсь перед Богдановичем. Просто ему надо было сразу об этом сказать, чтобы не было вопросов. Желаю ему крепкого здоровья, потому что знаю, как это трудно – быть тренером. Хотя, они сами выбирают этот путь.

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Мирон Маркевич Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Остап Маркевич
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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А я от в sport.ua теж запитатись хочу. Чи не змінили ви свою думку - брати інтерв'ю в цього "аналітика", який спочатку щось висере, а потім вибачається, бо він не знав?
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-1
Alex86 1
ватнику этому 50+, играл за СБУ, значит типа украинец, может его в б мобилизировать против нашествие его собратьев по разуму и гос-ву которые сюда вперлись? А то сидит бздит тут на всех только
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-2
Gargantua
Маркевич сам языком не следил пока сидел без работы и ни за что не отвечал
а теперь сам стал объектом насмешек со своим гениальным сыночком, великому специалисту даже пердив не покорился с бюджетом, которому большинство команд УПЛ позавидуют
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-3
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