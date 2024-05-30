Карпатам интересен игрок европейской сборной

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Краковии» и сборной Северной Македонии Яни Атанасов привлек внимание «Карпат». 24-летний опорник выдал хороший сезон в польской Экстраклясе: в 35 матчах он забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Действующий контракт футболиста, посредником в переговорах с которым может выступить его бывший одноклубник Евгений Коноплянка, рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Атанасова в 800 тысяч евро. При этом «Краковии» в январе 2023 года он обошелся в 420 тысяч евро (именно за столько польский клуб приобрел полузащитника у хорватского «Хайдука»).

«Краковия» по итогам чемпионата Польши заняла 13-е место. «Карпаты», как известно, финишировали вторыми в Первой лиге и следующий сезон проведут в УПЛ.

Ранее появилась информация, что львовский клуб интересуется экс-вратарем сборной Украины.