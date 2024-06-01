Свёнтек рассказала, почему плакала после матча с Осакой

Первую ракетку мира Игу Свёнтек спросили, по какой причине она плакала в тренажерном зале после эпичного камбэка в поединке с Наоми Осакой во втором раунде Открытого чемпионата Франции – 7:6(1), 1:6, 7:5.

– Можете объяснить, почему вы плакали? Вы перегрузились или чувствовали облегчение?

– Может, я плакала, потому что в тренажерных залах стоят камеры.

Я просто перегрузилась этими эмоциями. Честно говоря, уже думала, что вылетела с турнира. Даже если я что-то и чувствовала на корте, это догнало меня уже после матча. Так что я была рада, что выиграла, но все равно ощущала, что была на грани [поражения]. И я просто плакала, – сказала Свёнтек.

Отметим, что Осака также плакала после того матча.