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  4. Свёнтек рассказала, почему плакала после матча с Осакой
Ролан Гаррос
01 июня 2024, 16:58 |
587
0

Свёнтек рассказала, почему плакала после матча с Осакой

Первая ракетка мира призналась, что эмоций было слишком много

01 июня 2024, 16:58 |
587
0
Свёнтек рассказала, почему плакала после матча с Осакой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первую ракетку мира Игу Свёнтек спросили, по какой причине она плакала в тренажерном зале после эпичного камбэка в поединке с Наоми Осакой во втором раунде Открытого чемпионата Франции – 7:6(1), 1:6, 7:5.

– Можете объяснить, почему вы плакали? Вы перегрузились или чувствовали облегчение?
– Может, я плакала, потому что в тренажерных залах стоят камеры.

Я просто перегрузилась этими эмоциями. Честно говоря, уже думала, что вылетела с турнира. Даже если я что-то и чувствовала на корте, это догнало меня уже после матча. Так что я была рада, что выиграла, но все равно ощущала, что была на грани [поражения]. И я просто плакала, – сказала Свёнтек.

Отметим, что Осака также плакала после того матча.

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Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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