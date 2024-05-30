Осака призналась, что плакала после поражения от Свёнтек на Ролан Гаррос

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала обидное поражение от Иги Свёнтек во втором раунде Открытого чемпионата Франции. В финальной партии японка вела 5:2(30-0), а также имела матчбол, но упустила преимущество.

«Я плакала, когда уходила с корта, но сейчас я в порядке. Я смотрела, как Ига выиграла этот турнир в прошлом году, когда я была беременна. Это была моя мечта – сыграть с ней. Думаю, я неплохо справилась с ней на ее покрытии. Я хочу сыграть с ней на харде, на моем покрытии.

С Австралии я говорю, что настраиваюсь на сентябрь (US Open – прим.). Я чувствую, что играю лучше, чем когда была №1 в мире. Я лучше делаю определенные вещи, над которыми работала. Но результаты пока не видны. Пока.

Я считаю, что моя игра хороша против всех. Меня также воспитали так, чтобы я никого не боялась», – сказала Осака.

Отметим, что на счету Наоми четыре выигранных титула Grand Slam на харде.