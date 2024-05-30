Осака призналась, что плакала после поражения от Свёнтек на Ролан Гаррос
Наоми хочет взять реванш на харде
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала обидное поражение от Иги Свёнтек во втором раунде Открытого чемпионата Франции. В финальной партии японка вела 5:2(30-0), а также имела матчбол, но упустила преимущество.
«Я плакала, когда уходила с корта, но сейчас я в порядке. Я смотрела, как Ига выиграла этот турнир в прошлом году, когда я была беременна. Это была моя мечта – сыграть с ней. Думаю, я неплохо справилась с ней на ее покрытии. Я хочу сыграть с ней на харде, на моем покрытии.
С Австралии я говорю, что настраиваюсь на сентябрь (US Open – прим.). Я чувствую, что играю лучше, чем когда была №1 в мире. Я лучше делаю определенные вещи, над которыми работала. Но результаты пока не видны. Пока.
Я считаю, что моя игра хороша против всех. Меня также воспитали так, чтобы я никого не боялась», – сказала Осака.
Отметим, что на счету Наоми четыре выигранных титула Grand Slam на харде.
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