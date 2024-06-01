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Лига чемпионов
01 июня 2024, 12:15 |
726
0

Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов 2023/24 Боруссия Д – Реал

Поединок за главный еврокубковый трофей состоится 1 июня на Уэмбли в 22:00 по Киеву

01 июня 2024, 12:15 |
726
0
Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов 2023/24 Боруссия Д – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на решающий матч. Фаворитом является королевский клуб, на победу которого в основное время можно поставить с коэффициентом 1.72.

Ничья по истечению 90 минут расценивается в 4.25, а успех немецкого коллектива – 4.85.

На общую победу (титул) «Реала» котировки составляют 1.35, а на триумф «Боруссии» Д – 3.55.

Основные коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

  • Победа Боруссии Д в основное время – 4.85
  • Ничья – 4.85
  • Победа Реала Мадрид в основное время – 1.72
  • Титул Боруссии Д – 3.55
  • Титул Реала – 1.35
  • Обе команды забьют (90 минут) – 1.68
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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Боруссия Д - Реал котировки букмекеров азарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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