Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов 2023/24 Боруссия Д – Реал

1 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на решающий матч. Фаворитом является королевский клуб, на победу которого в основное время можно поставить с коэффициентом 1.72.

Ничья по истечению 90 минут расценивается в 4.25, а успех немецкого коллектива – 4.85.

На общую победу (титул) «Реала» котировки составляют 1.35, а на триумф «Боруссии» Д – 3.55.

Основные коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид