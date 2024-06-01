Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов 2023/24 Боруссия Д – Реал
Поединок за главный еврокубковый трофей состоится 1 июня на Уэмбли в 22:00 по Киеву
1 июня состоится финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на решающий матч. Фаворитом является королевский клуб, на победу которого в основное время можно поставить с коэффициентом 1.72.
Ничья по истечению 90 минут расценивается в 4.25, а успех немецкого коллектива – 4.85.
На общую победу (титул) «Реала» котировки составляют 1.35, а на триумф «Боруссии» Д – 3.55.
Основные коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
- Победа Боруссии Д в основное время – 4.85
- Ничья – 4.85
- Победа Реала Мадрид в основное время – 1.72
- Титул Боруссии Д – 3.55
- Титул Реала – 1.35
- Обе команды забьют (90 минут) – 1.68
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