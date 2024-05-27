1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли». За мадридскую команды выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

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Немецкая Боруссия Д В 3-й раз вышла в финал Лиги чемпионов (ранее был триумф над Ювентусом в 1997 году и поражение в финале в 2013 году от Баварии). Команда из Дортмунда, которую возглавляет Эдин Терзич, в плей-офф обыграла нидерландский ПСВ (1:1, 2:0), Атлетико Мадрид (1:2, 4:2), французский ПСЖ (1:0, 1:0).

Испанский Реал имеет в активе 14 титулов ЛЧ, являясь рекордсменом по этому показателю. Команда Карло Анчелотти в плей-офф ЛЧ прошла РБ Лейпциг (1:0, 1:1), Манчестер Сити (3:3, 1:1, пен. 4:3) и мюнхенскую Баварию (2:2, 2:1).

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

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