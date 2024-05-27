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Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.06.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
27 мая 2024, 14:53 | Обновлено 27 мая 2024, 14:54
435
0

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 июня в 22:00 финальный матч главного еврокубкового турнира

27 мая 2024, 14:53 | Обновлено 27 мая 2024, 14:54
435
0
Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

1 июня в 22:00 в финальном матче Лиги чемпионов 2023/24 играют «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид.

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Уэмбли». За мадридскую команды выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Немецкая Боруссия Д В 3-й раз вышла в финал Лиги чемпионов (ранее был триумф над Ювентусом в 1997 году и поражение в финале в 2013 году от Баварии). Команда из Дортмунда, которую возглавляет Эдин Терзич, в плей-офф обыграла нидерландский ПСВ (1:1, 2:0), Атлетико Мадрид (1:2, 4:2), французский ПСЖ (1:0, 1:0).

Испанский Реал имеет в активе 14 титулов ЛЧ, являясь рекордсменом по этому показателю. Команда Карло Анчелотти в плей-офф ЛЧ прошла РБ Лейпциг (1:0, 1:1), Манчестер Сити (3:3, 1:1, пен. 4:3) и мюнхенскую Баварию (2:2, 2:1).

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Реал Мадрид смотреть онлайн Боруссия Д - Реал
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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