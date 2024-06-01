Украина. Первая лига01 июня 2024, 12:00 | Обновлено 01 июня 2024, 12:01
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Хуст – Звягель. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июня в 12:00 поединок между командами Первой и Второй лиги
01 июня 2024, 12:00 | Обновлено 01 июня 2024, 12:01
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1 июня проходит первый переходной матч между командами Первой и Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча между клубами Хуст и Звягель.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Переходной матч. Первая игра, 1 июня
- 12:00. Хуст – Звягель
В другом противостоянии за путевку в Первую лигу в 13:30 сыграют ЮКСА Тарасовка и Металлург Запорожье.
Хуст – Звягель. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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