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Чемпионат Украины
Хуст
01.06.2024 12:00 - : -
Звягель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 июня 2024, 12:00 | Обновлено 01 июня 2024, 12:01
211
0

Хуст – Звягель. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июня в 12:00 поединок между командами Первой и Второй лиги

01 июня 2024, 12:00 | Обновлено 01 июня 2024, 12:01
211
0
Хуст – Звягель. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня проходит первый переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

Смотрите видеотрансляцию матча между клубами Хуст и Звягель.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Переходной матч. Первая игра, 1 июня

  • 12:00. Хуст – Звягель

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу в 13:30 сыграют ЮКСА Тарасовка и Металлург Запорожье.

Хуст – Звягель. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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