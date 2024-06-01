1 июня проходит первый переходной матч между командами Первой и Второй лиги.

Смотрите видеотрансляцию матча между клубами Хуст и Звягель.

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Переходной матч. Первая игра, 1 июня

12:00. Хуст – Звягель

В другом противостоянии за путевку в Первую лигу в 13:30 сыграют ЮКСА Тарасовка и Металлург Запорожье.

Хуст – Звягель. Переходной матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция