Анчелотти высказался об увольнении Хави из Барселоны

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об увольнении испанца Хави из «Барселоны», которое произошло после завершения сезона-2023/2024 в Ла Лиге.

«Это часть работы тренера. Думаю, это немного беспокоит Хави после того, что он сделал, ведь это первый раз, когда его увольняют. Однако он со временем, я думаю, поймет, что это часть работы.

Когда между клубом и тренером нет хороших отношений, лучше всего расстаться. Такое случалось со мной много раз, в «Наполи», в «Баварии», в «Челси». Лучше расстаться, и я думаю, что это хорошо для Хави и, возможно, хорошо для «Барселоны», – заявил Анчелотти.

Хави, как известно, возглавлял «Барселону» с 2021 года и выиграл с командой два трофея - чемпионат Испании и Суперкубок страны.

Ранее Карло Анчелотти назвал клуб, в котором намерен завершить свою карьеру.