Минус Ястремская. Стала известна половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Даяна проиграла Гофф, Свентек переиграла Боузкову, Данилович одолела Векич
31 мая стали известны участницы 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в верхней части женской сетки.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах уступила 3-й сеяной Коко Гофф. Далее американка сыграет против Элизабетты Коччаретто.
Первая ракетка мира Ига Свентек разобралась с Марией Боузковой и вышла на Анастасию Потапову.
Ольга Данилович переиграла обидчицу Леси Цуренко и Марты Костюк Донну Векич. В 1/8 финала представительница Сербии встретится с Маркетой Вондроушовой.
В еще одной поединке 4-го раунда РГ-2024 в верхней части сетки сойдутся Клара Таусон и Онс Жабер.
Ролан Гаррос. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Мария Боузкова – 6:4, 6:2
Анастасия Потапова – Ван Синьюй – 7:5, 6:7 (6:8), 6:4
Ольга Данилович [Q] – Донна Векич – 0:6, 7:5, 7:6 (10:8)
Хлоэ Паке – Маркета Вондроушова [5] – 1:6, 3:6
Коко Гофф [3] – Даяна Ястремская [30] – 6:2, 6:4
Людмила Самсонова [17] – Элизабетта Коччаретто – 6:7 (4:7), 2:6
Клара Таусон – София Кенин – 6:2, 7:5
Лейла Фернандес [31] – Онс Жабер [8] – 4:6, 6:7 (5:7)
Ролан Гаррос. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Анастасия Потапова
Ольга Данилович [Q] – Маркета Вондроушова [5]
Коко Гофф [3] – Элизабетта Коччаретто
Клара Таусон – Онс Жабер [8]
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