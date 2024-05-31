Минус Ястремская. Стала известна половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос

31 мая стали известны участницы 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в верхней части женской сетки.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в двух сетах уступила 3-й сеяной Коко Гофф. Далее американка сыграет против Элизабетты Коччаретто.

Первая ракетка мира Ига Свентек разобралась с Марией Боузковой и вышла на Анастасию Потапову.

Ольга Данилович переиграла обидчицу Леси Цуренко и Марты Костюк Донну Векич. В 1/8 финала представительница Сербии встретится с Маркетой Вондроушовой.

В еще одной поединке 4-го раунда РГ-2024 в верхней части сетки сойдутся Клара Таусон и Онс Жабер.

Ролан Гаррос. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Мария Боузкова – 6:4, 6:2

Анастасия Потапова – Ван Синьюй – 7:5, 6:7 (6:8), 6:4

Ольга Данилович [Q] – Донна Векич – 0:6, 7:5, 7:6 (10:8)

Хлоэ Паке – Маркета Вондроушова [5] – 1:6, 3:6

Коко Гофф [3] – Даяна Ястремская [30] – 6:2, 6:4

Людмила Самсонова [17] – Элизабетта Коччаретто – 6:7 (4:7), 2:6

Клара Таусон – София Кенин – 6:2, 7:5

Лейла Фернандес [31] – Онс Жабер [8] – 4:6, 6:7 (5:7)

Ролан Гаррос. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Анастасия Потапова

Ольга Данилович [Q] – Маркета Вондроушова [5]

Коко Гофф [3] – Элизабетта Коччаретто

Клара Таусон – Онс Жабер [8]