Свентек выиграла 15-й матч подряд на Ролан Гаррос в свой 23-й день рождения
В 3-м раунде французского мейджора Ига в двух сетах справилась с Марией Боузковой
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024.
В 3-м раунде французского мейджора полька в двух сетах разобралась с Марией Боузковой (Чехия, WTA 42) за 1 час и 35 минут.
Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Мария Боузкова (Чехия) – 6:4, 6:2
Это была первая встреча соперниц. За матч Ига отдала всего 1 свою подачу.
Далее Свентек сыграет против Анастасии Потаповой. В 2024 году полька уже трижды играла против представительниц страны-террориста и выиграла всего 1 поединок.
Для Иги это была 15-я победа подряд на кортах Ролан Гаррос. В 2022 и 2023 годах Свентек выигрывала трофеи на престижных соревнованиях в Париже.
На РГ-2024 Свентек, помимо Боузковой, также одолела Леолию Жанжан и Наоми Осаку.
Отметим, что 31 мая 2024 году Ига празднуте 23-летие!
Видеообзор матча Свентек – Боузкова
Iga Swiatek, qui fêtait son anniversaire ce 31 mai, a décroché son 31e succès à Roland-Garros 🎂#RolandGarros— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2024
Sing along, please 😜@iga_swiatek 🎈 #RolandGarros pic.twitter.com/gc87eLyYoG— wta (@WTA) May 31, 2024
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