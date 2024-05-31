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  4. Свентек выиграла 17-й матч подряд на Ролан Гаррос в свой 23-й день рождения
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 21:01 | Обновлено 31 мая 2024, 23:25
859
0

Свентек выиграла 17-й матч подряд на Ролан Гаррос в свой 23-й день рождения

В 3-м раунде французского мейджора Ига в двух сетах справилась с Марией Боузковой

31 мая 2024, 21:01 | Обновлено 31 мая 2024, 23:25
859
0
Свентек выиграла 17-й матч подряд на Ролан Гаррос в свой 23-й день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024.

В 3-м раунде французского мейджора полька в двух сетах разобралась с Марией Боузковой (Чехия, WTA 42) за 1 час и 35 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Мария Боузкова (Чехия) – 6:4, 6:2

Это была первая встреча соперниц. За матч Ига отдала всего 1 свою подачу.

Далее Свентек сыграет против Анастасии Потаповой. В 2024 году полька уже трижды играла против представительниц страны-террориста и выиграла всего 1 поединок.

Для Иги это была 17-я победа подряд на кортах Ролан Гаррос. В 2022 и 2023 годах Свентек выигрывала трофеи на престижных соревнованиях в Париже.

На РГ-2024 Свентек, помимо Боузковой, также одолела Леолию Жанжан и Наоми Осаку.

Отметим, что 31 мая 2024 года Ига празднует 23-летие!

Видеообзор матча Свентек – Боузкова

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Ига Свёнтек Мария Боузкова Ролан Гаррос 2024 день рождения
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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