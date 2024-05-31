Штаб Маркевича покинул еще один тренер

Как стало известно Sport.ua, Павел Таран, который в завершившемся сезоне был тренером «Карпат» по физической подготовке, принял предложение из Черновцов и возвращается в «Буковину», где войдет в штаб Валерия Кривенцова.

Для 35-летнего специалиста это будет третье пришествие в черновицкий клуб. В весенней части сезона 2020/21, а затем весь сезон 2022/23 Павел Таран (сын известного украинского наставника Олега Тарана) работал в «Буковине» ассистентом главного тренера.

Также Таран-младший работал в «Черноморце-2» (тренером), «Перемоге» (ассистентом и главным тренером) и «ВПК-Агро» (помощником, а затем фитнес-тренером).

К слову, одним из кандидатов на смену Павлу Тарану в «Карпатах» называется Евгений Барышников, с 2017 года работающий тренером по физической подготовке в «Днепре-1».

Ранее тренерский штаб Мирона Маркевича покинул его сын Остап, уехавший к семье в Испанию.

«Карпаты» по итогам минувшего чемпионата Первой лиги заняли второе место, завоевав путевку в УПЛ. «Буковина» показала лучший результат в группе «Выбывание» (места с 9-го по 16-е), а в следующем сезоне собирается побороться за путевку в элиту.

Как уже сообщал наш сайт, в ближайшее время менеджмент «Буковины» пополнит бывший спортивный директор «Александрии», которого приглашали в «Карпаты».