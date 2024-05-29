Остап Маркевич объяснил свое местонахождение и рассказал о планах

Остап Маркевич, который является сыном главного тренера львовских «Карпат» Мирона Маркевича и его помощником в штабе коллектива, рассказал о планах на будущее и признался, из-за чего отсутствует сейчас в Украине.

«На данный момент нахожусь в Испании, потому что мне нужно решить вопрос с испанской резиденцией, которую я продолжаю. Для получения документов необходимо мое физическое присутствие. С 2015 года я и моя семья живем в Испании, мой сын учится в испанской школе, да и вообще много юридических аспектов требует моего присутствия здесь.

Как выехал из Украины? Я уже не раз выезжал и возвращался в Украину в установленном законодательном порядке способом. В ближайшее время планирую возвращение в Украину.

С нового сезона меня уже не будет в тренерском штабе «Карпат». Хотя, возможно, останусь в структуре клуба. Почему? По просьбе отца помочь ему в «Карпатах» у меня не было шансов отказаться. Мы выполнили задачу – «Карпаты» вышли в УПЛ. Я помог отцу и своему родному клубу, а дальше у меня своя дорога. Хотел бы продолжить свою собственную карьеру главного тренера», – рассказал Маркевич-младший.

Ранее Мирон Маркевич прокомментировал решение своего сына.