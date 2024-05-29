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Украина. Первая лига
29 мая 2024, 14:04 | Обновлено 29 мая 2024, 14:09
1486
4

Остап Маркевич объяснил свое местонахождение и рассказал о планах

Сын Мирона Маркевича уехал из Украины

29 мая 2024, 14:04 | Обновлено 29 мая 2024, 14:09
1486
4
Остап Маркевич объяснил свое местонахождение и рассказал о планах
ФК Карпаты Львов. Остап Маркевич

Остап Маркевич, который является сыном главного тренера львовских «Карпат» Мирона Маркевича и его помощником в штабе коллектива, рассказал о планах на будущее и признался, из-за чего отсутствует сейчас в Украине.

«На данный момент нахожусь в Испании, потому что мне нужно решить вопрос с испанской резиденцией, которую я продолжаю. Для получения документов необходимо мое физическое присутствие. С 2015 года я и моя семья живем в Испании, мой сын учится в испанской школе, да и вообще много юридических аспектов требует моего присутствия здесь.

Как выехал из Украины? Я уже не раз выезжал и возвращался в Украину в установленном законодательном порядке способом. В ближайшее время планирую возвращение в Украину.

С нового сезона меня уже не будет в тренерском штабе «Карпат». Хотя, возможно, останусь в структуре клуба. Почему? По просьбе отца помочь ему в «Карпатах» у меня не было шансов отказаться. Мы выполнили задачу – «Карпаты» вышли в УПЛ. Я помог отцу и своему родному клубу, а дальше у меня своя дорога. Хотел бы продолжить свою собственную карьеру главного тренера», – рассказал Маркевич-младший.

Ранее Мирон Маркевич прокомментировал решение своего сына.

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Остап Маркевич Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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turist86
Він емігрант, а не ухилянт!  (Н. Мосійчук про те, чому 26-річний син за кордоном) 
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+4
Vovan78
Науя ото брехати. Іспанська резиденція видається на 5 років і якщо з 2015 він проживає в Іспанії то наступне оновлення в 2025 році. А отже Маркевич є громадянином України і законних способів виїхати за кордон не так і багато. Він не інвалід, не волонтер, не багатодітний батько. Значить, що? Тупо купив собі дозвіл.
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+1
Ostap Sweet Cherry
Неизвестно где родился,  но в Испании и Карпатам пригодился.
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0
Xvalenok03
Ты лучше скажи какой страны гражданин.
Тогда больше не будет вопросов.
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0
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