Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему его сын Остап решил вернуться в Испанию, прекратив работу во львовской команде:

– Прежде всего, следует уточнить, что это была моя инициатива, чтобы Остап помогал мне в «Карпатах» и я попросил его приехать. Все же, я около шести лет не занимался активной тренерской деятельностью. Сын откликнулся на мое приглашение и думаю, что мы со своей миссией справились: «зелено-белые» не стали сильнейшей командой Первой лиги, но в УПЛ вернулись.

Теперь касаемо отъезда сына в Испанию, в этой стране он проживает уже около десяти лет. Побудили его вернуться семейные обстоятельства, прежде всего, его сыну нужна поддержка отца. Во-вторых, Остап хочет работать самостоятельно, тем более, что в испанском футболе он не новичок – четыре года работал в структуре известного «Вильярреала». Знаю, что у него есть интересные предложения и мне остается только пожелать ему удачи.

Хотя рассчитываю на помощь Остапа уже как скаута, он хорошо знает испанский футбольный рынок и надеюсь, что вскоре порекомендует какого-то местного игрока «Карпатам».

Ранее Виктор Леоненко пошутил над Маркевичем и вторым местом «Карпат» в Первой лиге.