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  4. Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 22:40 | Обновлено 28 мая 2024, 22:51
4716
18

Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины

Тренер «Карпат» прокомментировал решение своего сына 

28 мая 2024, 22:40 | Обновлено 28 мая 2024, 22:51
4716
18
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему его сын Остап решил вернуться в Испанию, прекратив работу во львовской команде:

– Прежде всего, следует уточнить, что это была моя инициатива, чтобы Остап помогал мне в «Карпатах» и я попросил его приехать. Все же, я около шести лет не занимался активной тренерской деятельностью. Сын откликнулся на мое приглашение и думаю, что мы со своей миссией справились: «зелено-белые» не стали сильнейшей командой Первой лиги, но в УПЛ вернулись.

Теперь касаемо отъезда сына в Испанию, в этой стране он проживает уже около десяти лет. Побудили его вернуться семейные обстоятельства, прежде всего, его сыну нужна поддержка отца. Во-вторых, Остап хочет работать самостоятельно, тем более, что в испанском футболе он не новичок – четыре года работал в структуре известного «Вильярреала». Знаю, что у него есть интересные предложения и мне остается только пожелать ему удачи.

Хотя рассчитываю на помощь Остапа уже как скаута, он хорошо знает испанский футбольный рынок и надеюсь, что вскоре порекомендует какого-то местного игрока «Карпатам».

Ранее Виктор Леоненко пошутил над Маркевичем и вторым местом «Карпат» в Первой лиге.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 18
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Алекс 122
А якже війна ? Причому тут працював вІспанії коли терористи напвли на Україну
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+6
ViAn
Так питання не чому він виїхав, а як? Хтось же дав чоловіку здоровому дозвільний документ на виїзд. 
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+5
Vovan78
Так с..ка тисячі українських дітей потребують батьківської підтримки за кордоном, але їхній батько х...й може виїхати бо він військовозобов'язаний і знаходиться в Україні і не має права на виїзд. А якого х..я цей хрін звалив з країни і хто йому дав таке право? Ось с..ка наша реальність, якщо в тебе є бабло і зв'зки то тобі всі закони по...уй.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
Його син - він те, що називають, очевидно, "емігрант" (Н.Мосейчук-Скабєєва)
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+2
turist86
В Іспанії за цим фахівцем стоять в черзі клуби Прімери 
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+2
Engineer
Кому - посадки штурмовать, а кому - в испании щеки греть.
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+1
vohsre1978
Збирай валізи, потрібно синку допомогти !!!
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+1
Ron Noiill
Пздуй за ним мерзотник. Що це виправдання таке? Нах ти мені розказуєш про його можливу успішну кар'єру в Іспанії, ти падло краще розкажи як він зміг виїхати з України?
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0
Alex T
Коню понятно шо свалил от войны, лучше б уже и не комментировал 
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0
vitalikss86
Я думаю він має в Іспанії документ про постійне мешкання (пмж)
І якщо так люди є які наприклад 8-10 років жили за кордоном до війни - можуть все таки там залишатися, і не вертатися … тобто мають право жити там 
Там знаходитьсяОстапа син 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
romanchik.8409
Скорее всего гражданство Есть Испанское...С пмж не выпускают...
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-1
Gargantua
батько наш Бандера тоже жил в Мюнхене пока селяне с его методичками в схронах сидели
так что есть определенные традиции
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-7
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