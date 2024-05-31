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Украина. Первая лига
31 мая 2024, 12:21 |
533
1

Бывший спортивный директор Александрии получит должность в Буковине

У функционера был вариант с «Карпатами»

31 мая 2024, 12:21 |
533
1
Бывший спортивный директор Александрии получит должность в Буковине
ФК Александрия. Александр Марков

Как стало известно Sport.ua, бывший спортдиректор «Александрии» Александр Марков принял предложение «Буковины», пригласившего его на должность операционного директора. В черновицком клубе Марков будет отвечать за административные и управленческие процессы.

По нашей информации, Александру Маркову предлагали работу в менеджменте «Карпат», однако сам он склонился к переезду в Черновцы, где должность спортивного директора занимает его близкий товарищ Григорий Чурилов (на финише сезона 2023/24 исполнял обязанности главного тренера «Буковины»).

Марков с мая 2021 года по май 2024 года был спортивным директором «Александрии», но ушел из клуба на фоне скандала с выходом на поле незаявленного футболиста Ивана Калюжного в февральской игре с «Шахтером».

«Буковина» заняла первое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав в 28 матчах 41 очко.

К следующему сезону команду будет готовить 50-летний Валерий Кривенцов. Выход «Буковины» из отпуска запланирован на 15 июня.

Накануне наш сайт сообщал, что черновицкий клуб расстался с экс-полузащитником «Металлиста» и «Карпат».

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Александрия Буковина Черновцы Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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RUX
що то за треш такий, підбирати того який повний бездар. Навіть не знає хто у його команді заявлений.
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