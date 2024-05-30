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  4. Буковина рассталась с экс-полузащитником Металлиста и Карпат
Украина. Первая лига
30 мая 2024, 17:45 |
783
0

Буковина рассталась с экс-полузащитником Металлиста и Карпат

Валерий Кривенцов продолжает чистить ряды своей новой команды

30 мая 2024, 17:45 |
783
0
Буковина рассталась с экс-полузащитником Металлиста и Карпат
ФК Карпаты. Даниил Кныш

Как стало известно Sport.ua, очередным игроком, с которым «Буковина» расторгла контракт, стал фланговый полузащитник Даниил Кныш, известный по выступлениям за «Минай», «Металлист», «Карпаты» и бузовскую «Ниву».

28-летний выпускник академии киевского «Динамо» присоединился к «Буковине» в январе нынешнего года. В Первой лиге Кныш провел за команду всего 3 матча (последний — в начале апреля), после чего продолжительное время находился в лазарете.

Ранее наш сайт сообщал, что новый главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов отказался от услуг девяти футболистов (с четырьмя из них были разорваны контракты, еще четырем не предложены новые соглашения, а у одного подошло к концу арендное соглашение).

«Буковина» заняла первое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав в 28 матчах 41 очко.

К следующему сезону команду будет готовить 50-летний Валерий Кривенцов, до этого успевший поработать в трех клубах УПЛ («Ильичевце», «Металлисте 1925» и «Заре»). Выход «Буковины» из отпуска запланирован на 15 июня.

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инсайд Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Даниил Кныш
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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