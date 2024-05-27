Кривенцов отказался от услуг девяти футболистов Буковины

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер «Буковины» Валерий Кривенцов после прихода в новую команду затеял кадровую «чистку».

После игры с запорожским «Металлургом», за которым Кривенцов наблюдал со стороны, новый рулевой отказался от услуг вратаря Богдана Степаненко и полевых игроков Артема и Дениса Рябых, Дениса Гарькавенко, Дмитрия Прокопчука, Егора Шалфеева, Артема Цурупина, Богдана Духоты, Дениса Власенко.

По информации нашего источника на этой неделе могут быть расторгнуты контракты по обоюдному согласию сторон еще с тремя футболистами.

Также больше не будет работать в тренерском штабе «Буковины» и Игорь Билан, который отвечал за подготовку вратарей.

«Буковина» финишировала первой в группе «Выбывание» Первой лиги, но у нее амбициозные планы: в новом сезоне команда будет ставить задачу повыситься в классе.

Напомним, что 25 мая состоялись заключительные поединки последнего тура Первой лиги чемпионата Украины.