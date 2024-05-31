ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Это был лучший сезон для Кривбасса за последние годы»

Один из самых опытных игроков нынешнего состава криворожского «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский наравне с партнерами внес вклад в завоевание бронзовой награды, а с ней и получение права играть в еврокубковом турнире.

Своими мыслями относительно выступления команды в сезоне-2023/24 капитан криворожан поделился со Sport.ua.

- Прошлый сезон оцениваю только с положительной стороны, – говорит 34-летний футболист, – За столько лет он пока лучший для «Кривбасса». Третье место – о чем здесь еще можно что-то говорить? Думаю, что никто от нас ничего подобного не ждал. Перед чемпионатом нам пророчили то седьмое, то восьмое и даже одиннадцатое место. Мы же оказались там, где оказались. Поэтому считаю, что сезон на сто процентов для «Кривбасса» удачный. Что касается лично для меня, то тоже. Когда я пришел в команду, когда она только вышла из первой лиги. Первый год был немного тяжеловатым, а вот на второй сразу же бронза. Поэтому для себя выступление в только что завершенном чемпионате могу занести в актив. Команда ведь собиралась по частям – отовсюду. В начале сезона все «плюс-минус» удалось собрать – и это принесло плоды. Юрий Николаевич (главный тренер Вернидуб – прим. авт.) умеет это делать. Я его знаю много лет, поэтому имел возможность в этом убедиться не раз.

- В прошлом году Юрий Вернидуб заявлял, что «Кривбасс» попытается побороться за чемпионство. Как думаете, что помешало воплотить задуманное в реальность?

- Когда находишься на первом месте, то хочешь – не хочешь, а об этом задумываешься. В любом случае нас еще ждет немало работы для того, чтобы хотя бы сравняться с нашими грандами – «Шахтером» и «Динамо». Поэтому видимо пока рановато об этом думать. Приблизиться вплотную к самым титулованным нашим клубам для «Кривбасса» еще не пришло время. Хотя можно было говорить, когда в осенней части чемпионата мы находились на первой строчке.

- Как думаете, по силам ли «Кривбассу» достойно выглядеть в грядущем еврокубковом турнире?

- Считаю, что по силам. Уверен, что после выхода из отпуска каждый из нас будет думать о первых матчах квалификации. Сейчас такое время, что уже все умеют играть в футбол, и «Кривбасс» – не исключение. У нас будет два матча, по итогам которых мы постараемся пройти в евротурнире как можно дальше и попасть в групповой раунд Лиги Европы или Лиги Конференций. В любом случае на такой стадии для нас все по силам.

- Каких соперников хотелось бы получить – послабее или посильнее?

- Мне кажется, что для нас слабых соперников априори не будет. Думаю, что «Кривбассу» выпадет достойный и сильный коллектив, ведь в еврокубках недостаточно сильных не бывает. Тем более, что я, как никто другой хорошо знаю, что в квалификационном раунде слабых команд нет. В период моих выступлений с «Зарей» в еврокубках были моменты, когда мы думали, что пройдем соперника, а вышли на поле – и все оказалось совсем по-другому. Поэтому недооценивать того или иного соперника нельзя в любом раунде. Каким он не был бы – третьим квалификационным или иным, а команды, которые до него дошли явно не слабые.

- Где будет проводить «Кривбасс» домашние матчи в еврокубках?

- На этот вопрос не могу вам ничего ответить, ведь нам пока ничего по этому поводу не сообщали – ни предварительных вариантов стран, ни стадионов. Думаю, что все будет окончательно известно по завершении отпуска, когда команда соберется в Кривом Роге.

- Бронзовую медаль в домашнюю коллекцию уже положили?

- (Улыбается). Да, гвоздь прибил. И медаль на нем уже висит.

- Желаю, чтобы эта награда была в карьере не последней.

- Спасибо. Дай Бог, чтобы следующие были немного весомее по своей драгоценности. Желательно, чтобы золотые.

Ранее мы сообщали, как «Кривбасс» награждали бронзовыми наградами чемпионата УПЛ.