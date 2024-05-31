Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Это был лучший сезон для Кривбасса за последние годы»
Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 14:39 | Обновлено 31 мая 2024, 14:40
258
0

ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Это был лучший сезон для Кривбасса за последние годы»

Капитан команды рассказал о прошедшем чемпионате и «секретах» Вернидуба

31 мая 2024, 14:39 | Обновлено 31 мая 2024, 14:40
258
0
ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Это был лучший сезон для Кривбасса за последние годы»
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Один из самых опытных игроков нынешнего состава криворожского «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский наравне с партнерами внес вклад в завоевание бронзовой награды, а с ней и получение права играть в еврокубковом турнире.

Своими мыслями относительно выступления команды в сезоне-2023/24 капитан криворожан поделился со Sport.ua.

- Прошлый сезон оцениваю только с положительной стороны, – говорит 34-летний футболист, – За столько лет он пока лучший для «Кривбасса». Третье место – о чем здесь еще можно что-то говорить? Думаю, что никто от нас ничего подобного не ждал. Перед чемпионатом нам пророчили то седьмое, то восьмое и даже одиннадцатое место. Мы же оказались там, где оказались. Поэтому считаю, что сезон на сто процентов для «Кривбасса» удачный. Что касается лично для меня, то тоже. Когда я пришел в команду, когда она только вышла из первой лиги. Первый год был немного тяжеловатым, а вот на второй сразу же бронза. Поэтому для себя выступление в только что завершенном чемпионате могу занести в актив. Команда ведь собиралась по частям – отовсюду. В начале сезона все «плюс-минус» удалось собрать – и это принесло плоды. Юрий Николаевич (главный тренер Вернидуб – прим. авт.) умеет это делать. Я его знаю много лет, поэтому имел возможность в этом убедиться не раз.

- В прошлом году Юрий Вернидуб заявлял, что «Кривбасс» попытается побороться за чемпионство. Как думаете, что помешало воплотить задуманное в реальность?
- Когда находишься на первом месте, то хочешь – не хочешь, а об этом задумываешься. В любом случае нас еще ждет немало работы для того, чтобы хотя бы сравняться с нашими грандами – «Шахтером» и «Динамо». Поэтому видимо пока рановато об этом думать. Приблизиться вплотную к самым титулованным нашим клубам для «Кривбасса» еще не пришло время. Хотя можно было говорить, когда в осенней части чемпионата мы находились на первой строчке.

- Как думаете, по силам ли «Кривбассу» достойно выглядеть в грядущем еврокубковом турнире?
- Считаю, что по силам. Уверен, что после выхода из отпуска каждый из нас будет думать о первых матчах квалификации. Сейчас такое время, что уже все умеют играть в футбол, и «Кривбасс» – не исключение. У нас будет два матча, по итогам которых мы постараемся пройти в евротурнире как можно дальше и попасть в групповой раунд Лиги Европы или Лиги Конференций. В любом случае на такой стадии для нас все по силам.

- Каких соперников хотелось бы получить – послабее или посильнее?
- Мне кажется, что для нас слабых соперников априори не будет. Думаю, что «Кривбассу» выпадет достойный и сильный коллектив, ведь в еврокубках недостаточно сильных не бывает. Тем более, что я, как никто другой хорошо знаю, что в квалификационном раунде слабых команд нет. В период моих выступлений с «Зарей» в еврокубках были моменты, когда мы думали, что пройдем соперника, а вышли на поле – и все оказалось совсем по-другому. Поэтому недооценивать того или иного соперника нельзя в любом раунде. Каким он не был бы – третьим квалификационным или иным, а команды, которые до него дошли явно не слабые.

- Где будет проводить «Кривбасс» домашние матчи в еврокубках?
- На этот вопрос не могу вам ничего ответить, ведь нам пока ничего по этому поводу не сообщали – ни предварительных вариантов стран, ни стадионов. Думаю, что все будет окончательно известно по завершении отпуска, когда команда соберется в Кривом Роге.

- Бронзовую медаль в домашнюю коллекцию уже положили?
- (Улыбается). Да, гвоздь прибил. И медаль на нем уже висит.

- Желаю, чтобы эта награда была в карьере не последней.
- Спасибо. Дай Бог, чтобы следующие были немного весомее по своей драгоценности. Желательно, чтобы золотые.

Ранее мы сообщали, как «Кривбасс» награждали бронзовыми наградами чемпионата УПЛ.

По теме:
Прикарпатье рассчитывает на минимальное усиление
Александрия к новому сезону будет готовиться в Украине
Колос нацелился на форварда Оболони
инсайд Кривбасс Кривой Рог Дмитрий Хомченовский Украинская Премьер-лига
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Футбол | 30 мая 2024, 23:21 8
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов

Лидерами рейтинга по версии CIES являются Анатолий и Грегор Кобель – 66 миллионов евро

Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку
Теннис | 30 мая 2024, 16:25 31
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв француженку

Элина во второй раз за 10 дней оказалась сильнее Диан Парри, на этот раз в Париже

Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Теннис | 31.05.2024, 01:03
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Будет ли реванш? Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос
Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 31.05.2024, 14:44
Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Ястремская проиграла третьей ракетке мира на пути в 1/8 финала Ролан Гаррос
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Футбол | 31.05.2024, 15:33
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
29.05.2024, 22:47 14
Другие виды
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
30.05.2024, 10:08 2
Бокс
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
29.05.2024, 23:59 6
Футбол
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
«Я хочу, чтобы ты был готов к финалу». Анчелотти поговорил с кипером Реала
30.05.2024, 20:59
Футбол
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
Известна реакция президента WBC на судейские подсчеты в бою Усик – Фьюри
29.05.2024, 20:21 6
Бокс
Первый греческий трофей. Олимпиакос выиграл Лигу конференций
Первый греческий трофей. Олимпиакос выиграл Лигу конференций
30.05.2024, 00:41 18
Футбол
Чемпион, который бросил вызов Усику, усомнился в его победе над Фьюри
Чемпион, который бросил вызов Усику, усомнился в его победе над Фьюри
30.05.2024, 00:31 1
Бокс
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
31.05.2024, 10:30 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем