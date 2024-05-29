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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 20:32 | Обновлено 29 мая 2024, 20:45
649
0

ВИДЕО. Как награждали Кривбасс. Долгих 25 лет Кривой Рог был без медалей

Эмоциями поделились Юрий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский, Артем Гагарин, Константин Караманиц

29 мая 2024, 20:32 | Обновлено 29 мая 2024, 20:45
649
0
ВИДЕО. Как награждали Кривбасс. Долгих 25 лет Кривой Рог был без медалей
ФК Кривбасс Кривой Рог

После завершения матча 30-го тура УПЛ, в котором «Кривбасс» одолел «Минай» (3:0), на новой трибуне стадиона «Горняк» в Кривом Роге состоялась торжественная церемония награждения команды бронзовыми наградами.

У болельщиков была возможность пообщаться со своими кумирами в неформальной атмосфере, взять автографы, сделать памятные селфи. Награждали футболистов, тренеров, руководство и персонал красно-белых исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и президент клуба Константин Караманиц.

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб: «Хочу поздравить всех с этим достижением. Долгих 25 лет Кривой Рог был без медалей. И вот снова бронза. Но, честно говоря, мы с ребятами хотели занять место еще выше. Будем работать, чтобы поднять планку в следующих сезонах. Всех с победой! Но наша самая главная победа еще впереди. Победа Украины, победа ВСУ».

Дмитрий Хомченовский: «Поздравляю каждого с этим достижением, нашу большую красно-белую семью. Мы очень тяжело работали, чтобы получить эти медали. В следующем году всем желаю, чтобы «Кривбасс» выступил еще лучше».

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин: «Всего этого сейчас не было бы без человека, который вкладывает в Клуб очень много сил. Его любовь к родному городу, к ФК «Кривбасс» – это нечто невероятное. Это президент клуба Константин Караманиц. При его безумной поддержке со всех сторон просто невозможно было не взять медали в этом сезоне».

Президент «Кривбасса» Константин Караманиц: «Спасибо всем. Ребятам, которые сейчас на фронте, дали нам эту возможность, чтобы мы провели этот чемпионат. Благодарю наш родной город, у которого 25 мая День рождения, благодарю его за поддержку. Когда мы объединены, сможем победить любого врага. Враг у нас сейчас один, и мы все это понимаем. Благодарю нашу команду, которая в такое тяжелое время работала и росла».

ВИДЕО. Как награждали Кривбасс. Долгих 25 лет Кривой Рог был без медалей

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Константин Караманиц Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Вернидуб Дмитрий Хомченовский Артем Гагарин Евгений Дикий видео
Николай Степанюк Источник: ФК Кривбасс
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