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Украина. Первая лига
31 мая 2024, 13:49 |
1182
0

Карпаты отложили идею с приглашением лидера Полесья

Львовяне переключились на других исполнителей

31 мая 2024, 13:49 |
1182
0
Карпаты отложили идею с приглашением лидера Полесья
ФК Полесье. Вячеслав Танковский

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» пока отказались от идеи приобретения полузащитника «Полесья» Вячеслава Танковского, исходя из финансовых соображений, но, возможно, вернутся к его кандидатуре позже.

В завершившемся сезоне 28-летний Танковский был важной фигурой в составе житомирской команды. На его счету 27 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.

«Полесье» купило игрока летом прошлого года у «Металлиста» за 150 тысяч евро.

Ранее Танковский выступал также за «Зарю», «Мариуполь», «Шахтер», киевский «Арсенал» и «Днепр-1».

В 2017 году тогдашний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызывал полузащитника на товарищеский матч против Словакии (2:1). Правда, на поле «Арены Львов» Танковский так и не появился, оставшись в запасе.

Ранее стало известно, что «Карпатам» интересен игрок европейской сборной.

С тремя футболистами, два из которых легионеры, львовский клуб уже расстался.

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Вячеслав Танковский Полесье Житомир Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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