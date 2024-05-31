Карпаты отложили идею с приглашением лидера Полесья

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» пока отказались от идеи приобретения полузащитника «Полесья» Вячеслава Танковского, исходя из финансовых соображений, но, возможно, вернутся к его кандидатуре позже.

В завершившемся сезоне 28-летний Танковский был важной фигурой в составе житомирской команды. На его счету 27 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.

«Полесье» купило игрока летом прошлого года у «Металлиста» за 150 тысяч евро.

Ранее Танковский выступал также за «Зарю», «Мариуполь», «Шахтер», киевский «Арсенал» и «Днепр-1».

В 2017 году тогдашний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызывал полузащитника на товарищеский матч против Словакии (2:1). Правда, на поле «Арены Львов» Танковский так и не появился, оставшись в запасе.

Ранее стало известно, что «Карпатам» интересен игрок европейской сборной.

С тремя футболистами, два из которых легионеры, львовский клуб уже расстался.