ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты покинут три игрока. Среди них два легионера
Львовский клуб начинает переформатировать состав перед УПЛ
Львовские «Карпаты» сообщили, что команду покинут три футболиста: Ариэльсон, Джаред Хаса и Михаил Хромей.
Бразилец Ариэльсон играл за «львов» на правах аренды из «Полесья». За это время форвард забил 1 гол за 3 поединка.
Также в оренде из «Шахтера» выступал и Хромей. Молодой опорный полузащитник успел сыграть лишь 1 матч.
Клуб и Хаса решили досрочно прекратить сотрудничество. Легионер провел 8 поединков.
Напомним, «Карпаты» стали вице-чемпионами Первой лиги и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ.
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