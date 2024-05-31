ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты покинут три игрока. Среди них два легионера

Львовские «Карпаты» сообщили, что команду покинут три футболиста: Ариэльсон, Джаред Хаса и Михаил Хромей.

Бразилец Ариэльсон играл за «львов» на правах аренды из «Полесья». За это время форвард забил 1 гол за 3 поединка.

Также в оренде из «Шахтера» выступал и Хромей. Молодой опорный полузащитник успел сыграть лишь 1 матч.

Клуб и Хаса решили досрочно прекратить сотрудничество. Легионер провел 8 поединков.

Напомним, «Карпаты» стали вице-чемпионами Первой лиги и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ.