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Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 04:11 | Обновлено 31 мая 2024, 04:34
205
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты покинут три игрока. Среди них два легионера

Львовский клуб начинает переформатировать состав перед УПЛ

31 мая 2024, 04:11 | Обновлено 31 мая 2024, 04:34
205
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты покинут три игрока. Среди них два легионера
ФК Карпаты. Ариэльсон

Львовские «Карпаты» сообщили, что команду покинут три футболиста: Ариэльсон, Джаред Хаса и Михаил Хромей.

Бразилец Ариэльсон играл за «львов» на правах аренды из «Полесья». За это время форвард забил 1 гол за 3 поединка.

Также в оренде из «Шахтера» выступал и Хромей. Молодой опорный полузащитник успел сыграть лишь 1 матч.

Клуб и Хаса решили досрочно прекратить сотрудничество. Легионер провел 8 поединков.

Напомним, «Карпаты» стали вице-чемпионами Первой лиги и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ.

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Карпаты Львов Ариэльсон Джаред Хаса Михаил Хромей
Руслан Травкин Источник: ФК Карпаты Львов
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