Надежда Киченок выиграла проблемный матч парного разряда на Ролан Гаррос
Первую часть сыграли в среду, вторую – в пятницу
Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Мию Като из Японии оказались сильнее австралийского тандема Дарья Сэвилл / Айла Томлянович.
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Мию Като – Дарья Сэвилл / Айла Томлянович – 6:2, 6:3
Отметим, что матч начался еще в среду, но был приостановлен из-за дождя при счете 5:2 и несколько раз был перенесен.
В следующем раунде Надежда и Мию сыграют против дуэта Мая Ламсден (Великобритания) / Ван Яфань (Китай).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец согласен сменить мадридский «Реал»
В пятницу на корты Парижа выйдет Даяна Ястремская