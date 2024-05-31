Надежда Киченок выиграла проблемный матч парного разряда на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Мию Като из Японии оказались сильнее австралийского тандема Дарья Сэвилл / Айла Томлянович.

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

​Надежда Киченок / Мию Като – Дарья Сэвилл / Айла Томлянович – 6:2, 6:3

Отметим, что матч начался еще в среду, но был приостановлен из-за дождя при счете 5:2 и несколько раз был перенесен.

В следующем раунде Надежда и Мию сыграют против дуэта Мая Ламсден (Великобритания) / Ван Яфань (Китай).