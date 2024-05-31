Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай ГАЙДУЧИК: «Cделаем все возможное, чтобы остаться в УПЛ»
Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 03:23 | Обновлено 31 мая 2024, 03:24
36
0

Николай ГАЙДУЧИК: «Cделаем все возможное, чтобы остаться в УПЛ»

Лидер Вереса обещает, что с поддержкой фанатов все получится

31 мая 2024, 03:23 | Обновлено 31 мая 2024, 03:24
36
0
Николай ГАЙДУЧИК: «Cделаем все возможное, чтобы остаться в УПЛ»
НК Верес. Николай Гайдучик

Лидер «Вереса» Николай Гайдучик подвел итоги первого матча с «Эпицентром» (1:1) за право остаться в УПЛ. Футболист обещает, что при поддержке фанатов дома будет абсолютно другая игра.

«Психологически провалили первый тайм. Было достаточно ошибок. Пропустили гол. После перерыва тренерский штаб внес коррективы в игру. Заиграли лучше, удалось забить. Полагаю, могли дожать соперника, но не повезло. Ничейный результат – отрицательный для нас.

В домашней игре сделаем все возможное, чтобы остаться в УПЛ. Конечно, надеемся на поддержку болельщиков в воскресенье. У нас невероятные фанаты. Они поддерживали нас и в Киеве, за что мы им очень благодарны. В напсе также всегда невероятная атмосфера на домашних матчах», – сказал Гайдучик.

По теме:
Тарас МОРОЗ: «Против Левого Берега был классический матч плей-офф»
Лидер Эпицентра: «Верес нас ничем не удивил»
Ворскла на пороге массового ухода легонеров
Николай Гайдучик Верес Ровно Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Руслан Травкин Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 30 мая 2024, 09:39 3
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30 мая 2024, 10:08 2
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Культовый боксер считает, что Александр снова победит

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Бокс | 30.05.2024, 07:11
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я надеюсь, что Усик завершит карьеру»
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Футбол | 30.05.2024, 23:21
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
Кто дороже: Лунин или Трубин? Обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов
ЗАБАРНЫЙ: «У Мудрика шикарная скорость. Он не понимает, что с ней делать»
Футбол | 30.05.2024, 21:53
ЗАБАРНЫЙ: «У Мудрика шикарная скорость. Он не понимает, что с ней делать»
ЗАБАРНЫЙ: «У Мудрика шикарная скорость. Он не понимает, что с ней делать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
29.05.2024, 22:47 13
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Названа дата реванша Усик – Фьюри
29.05.2024, 12:53 28
Бокс
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
Источник: Лунин не полетит с Реалом на финал Лиги чемпионов в Лондон
29.05.2024, 19:01 36
Футбол
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
29.05.2024, 06:20 15
Футбол
Назван главный конкурент Атлетико за подписание Довбика
Назван главный конкурент Атлетико за подписание Довбика
30.05.2024, 06:44 5
Футбол
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
30.05.2024, 10:34 2
Бокс
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
Снова герой, а не изгой. 36-летний Тайсон привел ПАОК к чемпионству
29.05.2024, 09:14 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем