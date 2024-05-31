Николай ГАЙДУЧИК: «Cделаем все возможное, чтобы остаться в УПЛ»

Лидер «Вереса» Николай Гайдучик подвел итоги первого матча с «Эпицентром» (1:1) за право остаться в УПЛ. Футболист обещает, что при поддержке фанатов дома будет абсолютно другая игра.

«Психологически провалили первый тайм. Было достаточно ошибок. Пропустили гол. После перерыва тренерский штаб внес коррективы в игру. Заиграли лучше, удалось забить. Полагаю, могли дожать соперника, но не повезло. Ничейный результат – отрицательный для нас.

В домашней игре сделаем все возможное, чтобы остаться в УПЛ. Конечно, надеемся на поддержку болельщиков в воскресенье. У нас невероятные фанаты. Они поддерживали нас и в Киеве, за что мы им очень благодарны. В напсе также всегда невероятная атмосфера на домашних матчах», – сказал Гайдучик.